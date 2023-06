Un star britanic, premiat la Gala de deschidere TIFF. „Oamenii pe care i-am întâlnit la Cluj sunt încântători”

Primul weekend de TIFF propune publicului întâlnirea cu actorul Timothy Spall, cunoscut pentru rolurile sale din cele mai importante filme britanice ale ultimilor 30 de ani, dar și din seria Harry Potter. Spall a luat premiul pentru întreaga sa activitate chiar la gala de deschidere a festivalului.

Piața Unirii a fost arhiplină vineri seară, 9 iunie, la gala de deschidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), cel mai mare și cel mai important eveniment de acest gen din Europa de Est. În debutul evenimentului, regizorul Tudor Giurgiu, președintele TIFF, l-a premiat pe actorul britanic Timothy Spall. Cunoscut pentru rolurile sale din cele mai importante filme britanice din ultimele trei decenii, dar și din seria Harry Potter. Acum, el a luat la TIFF premiul pentru întreaga activitate, chiar în cadrul Galei de Deschidere TIFF.

Spall, care l-a interpretat pe Winston Churchill The Kings Speech, film premiat cu Oscar, a avut peste 150 de roluri în teatru și televiziune și a fost nominalizat la Premiile BAFTA. „Îmi place tare mult tot ce am văzut până acum aici. Oamenii pe care i-am întâlnit la Cluj sunt încântători, este o experiență plăcută până acum”, a spus Spall, în aplauzele celor 3.000 de spectatori. Apoi, britanicul a vizionat alături de public filmul „Confort Nordic”, o comedie neagră ce prezintă aventurile unui grup de oameni cu frică de zbor.

„Întotdeauna sunt în egală măsură emoționat și încântat când un festival alege să proiecteze un film în care joc eu. Tot ce pot acum să sper este ca filmul să le placă oamenilor. Eu însumi îl voi vedea în premieră, pentru că nu l-am văzut încă”, a adăugat starul britanic.

Spall răspunde la întrebările fanilor

Sâmbătă, 10 iunie 2023, fanii săi se pot întâlni cu el, la Cluj, la Hotel Radisson Blu, de la 10:30. Acesta va purta o conversație, despre cariera sa, cu Mihai Chirilov, directorul artistic TIFF. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Și tot sâmbătă, la orele serii, la Bonțida va concerta artistul suedez Jay-Jay Johanson. Spectacolul va fi urmat de proiecția documentarului Ce mașinărie fantastică (And the King Said What a Fantastic Machine, r. Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck). Duminică, tot la Bonțida, se va proiecta filmul Infinity Pool (r. Brandon Cronenberg), nerecomandat minorilor.

Expozițiile TIFF

Organizatorii TIFF anunță că cea de-a 22-a ediție a celui mai mare festival de film din România aduce în atenția publicului 4 expoziții. De la imagini reprezentative pentru artă și artist, la instantanee ce depun mărturie pentru schimbările satului românesc, selecția de fotografii și afișe expuse în perioada 9-18 iunie invită pasionații la o examinare a trecutului și prezentului. Expozițiile se pot vizita gratuit în intervalul orar 10:00 – 18:00 la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca și pe Bulevardul Eroilor.

Expoziția O întâmplare cu Jazz este la Muzeul de Artă - Expoziția reunește imagini conceptuale sau documentare cu dansatoarea și coregrafa Miriam Răducanu, realizate de fotograful independent Mircea Albuțiu în perioada 2016-2021. Prietenia celor doi, întărită de pasiunea comună pentru dans, a dat naștere unui proiect despre bucuria de a împărtăși arta, atât a subiectului din fața camerei, cât și a celui din spate. Scurtmetrajul O întâmplare cu Jazz / Without Expectations, rod al aceleiași colaborări, va fi proiectat de asemenea în cadrul festivalului.

Tot la Muzeul de Artă are loc expoziția Mândrie și Beton. După 10 ani. Un nou capitol, o nouă carte. În continuarea proiectului desfășurat între anii 2010 și 2012, Petruț Călinescu revine cu o nouă serie de fotografii ce atestă transformarea satelor din nordul României, în special din Țara Oașului. Migrația tot mai accentuată a țăranilor români, plecați la muncă în străinătate, este vizibilă nu doar prin absența lor, ci și prin casele de beton care apar în locul celor tradiționale. Expoziția dorește să demonteze mitul satului românesc veșnic idilic și conservator și să arate realitatea mediului rural autohton.

Și expoziția Gopo în postere de cinema originale e găzduită tot de Muzeul de Artă. TIFF.22 sărbătorește aniversarea a o sută de ani de la nașterea desăvârșitului artist Ion Popescu Gopo cu o expoziție dedicată posterelor pentru filmele sale. Afișele expuse sunt un omagiu adus contribuției regizorului la cinematografia românească prin realizarea nenumăratelor filme de animație ce l-au avut în centru pe „omulețul lui Gopo”, o creație proprie a cineastului.

În fine, 22 de ani de afișe TIFF este o expoziție care are loc pe Bulevardul Eroilor. Fie că sunt spectatori fideli TIFF sau își dau întâlnire cu evenimentul pentru prima dată, cinefilii de orice vârstă sunt invitați să facă o incursiune nostalgică în trecutul festivalului cu ajutorul expoziției de pe Bulevardul Eroilor, în cadrul căreia vor fi prezentate afișele fiecărei ediții de până acum.