Fratele regelui Charles, despre tineri, la Cluj: „Îi ghidăm să-și găsească pasiunea și locul în lume”

Clujul este vizitat, zilele aceastea, de prințul Edward, fratele regelui Charles al III-lea, care participă la un forum internațional dedicat tineretului.

Clujul găzduiește, între 11 și 14 octombrie, cel de-al 14-lea Forum al Asociaţiilor Internaţionale Duke of Edinburgh International Award, al cărui invitat special este prințul Edward, fratele Regelui Charles al III-lea, care este și preşedinte al Fundaţiei The Duke of Edinburgh International Award.

Este pentru prima dată când Forumul global are loc în afara unei ţări din Commonwealth. The Duke of Edinburgh International Award este un proiect al răposatului Duce de Edinburgh, soţul reginei Elisabeta a II-a, implementat în România cu ajutorul consulului onorific la Cluj al Marii Britanii, Shajjad Rizvi, şi patronat de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române.

Tema evenimentului, „Sprijinirea potenţialului infinit al tinerilor”, a analizat provocările şi oportunităţile cu care se confruntă tinerii în ziua de astăzi. Totodată, s-a examinat modul în care programul Award poate lucra cu şi alături de participanţii săi, astfel încât să asigure o echipare completă a acestora, care să-i ajute să facă faţă atât lumii, cât şi viitorului lor.

Printre invitații de onoare se numără Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române şi ASR Principele Radu al României; ASR Principele Guillaume de Luxemburg; The Rt. Hon. Lord Boateng, Administrator Internaţional şi Preşedinte al Consiliului Internaţional al Programului Award și reprezentanți din toată lumea ai fundației.

Fotbal și volutariat

Mai mulți tineri sportivi de la Academia de fotbal „Viitorul” din Cluj-Napoca au fost premiați, astăzi, de ASR Prinţul Edward, conte de Wessex şi Forfar. Fratele regelui Charles al III-lea a asistat la un antrenament de-l tinerilor fotbaliști și a executat o lovitură de la 11 metri.

„În această dimineață, Contele de Wessex s-a întâlnit cu premianți ai Fundației și sportivi ai Academiei de Fotbal Viitorul Cluj, pentru a afla mai multe despre munca grea și angajamentul lor, care presupune atât pregătirea lor sportivă, cât și munca lor în vederea obținerii Premiului”, se arată pe pagina de Facebook a Fundației

Sursa citată a mai precizat că prințul a stat de vorbă cu tinerii despre activitățile extrasportive, cum ar fi voluntariatul, și despre gama de abilități de viață obținute în cadrul programului derulat de Fundație în cadrul clubului.

„Suntem foarte fericiţi, foarte onoraţi să găzduim astăzi această vizită. Suntem, de asemenea, foarte mândri că suntem singura academie de fotbal din România care livrează acest program. Această vizită este o confirmare a muncii depuse şi a profesionalismului întregului staff al Academiei de fotbal Viitorul Cluj. (...) În cadrul programului The Duke of Edinburgh International Award, sportivii noştri îşi dezvoltă abilităţi, îşi descoperă aptitudini, sunt supuşi unor provocări, învaţă ce înseamnă voluntariatul, ce înseamnă munca în folosul comunităţii şi învaţă să-şi definească nişte obiective. Ne dorim ca aceşti tineri să aibă alternative la cariera sportivă”, a declarat directorul de dezvoltare al Academiei de fotbal „Viitorul” Cluj, Andra Zăvăleanu.

Aceasta a mai spus că în programul The Duke of Edinburgh International Award sunt 100 de tineri de la academia de fotbal clujeană, dintre care 25 au finalizat nivelul de bronz şi au primit certificatele din partea Prinţului Edward.

Academia de fotbal „Viitorul” Cluj are în total 400 de copii și tineri cu vârstele cuprinse între 5-20 de ani.

Prințul Edward: „îi ghidăm pe tineri să învețe să-și atingă țelurile pentru a-și găsi locul în lume”

Contele de Wessex, în calitatea sa de Președinte al Fundației The Duke of Edinburgh’s International Award, a întâmpinat delegații la cel de-al 14-lea Forum al programului Award printr-un discurs în care a adus un omagiu impactului pe care programul îl are în întreaga lume.

„Este o deosebită plăcere să mă aflu aici, în România. Ceea ce facem în cadrul programului Award este să-i ghidăm pe tineri să stabilească și să depășească provocările și să învețe să-și atingă țelurile pentru a-și găsi scopul, pasiunea și locul în lume. Ne străduim continuu să ajungem la tineri, indiferent de circumstanță sau abilități… toți sunt bineveniți și proramul Award poate aduce beneficii oricui”, a spus Prințul Edward, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii.

Despre The Duke of Edinburgh’s International Award

The Duke of Edinburgh’s International Award reprezintă un cadru global al educației și învățării non-formale, care îi indeamnă pe tinerii să-și dezvolte noi abilități, să devină activi fizic, să învețe despre munca în echipă și leadership prin Călătoria de Aventură și să facă voluntariat în comunitatea lor.

A fost fondat de ASR Prințul Philip, Ducele de Edinburgh în 1956, împreună cu educatorul german Kurt Hahn.

Este cunoscut sub o serie de nume diferite în întreaga lume – inclusiv Premiul Președintelui în Kenya, DofE în Marea Britanie, Premiul Internațional pentru Tineri din India și Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) în Slovenia.

În prezent, există peste un milion de tineri care își finalizează propriul program Award, prin intermediul a sute de mii de parteneri și operatori axați pe tineret, inclusiv școli, organizații de tineret, comisii de examinare și instituții de reeducare pentru tineri.

Programul Award este oferit în întreaga lume de școli, colegii, universități, angajatori, cluburi sociale, organizații de tineret în uniformă și neuniformă, instituții de reeducare pentru tineri, organizații religioase, cluburi sportive și o mulțime de alte organizații civice.

De la implementarea ca program consacrat într-o academie de băieți nevăzători din India, până la introducerea în organizațiile de tineret din Israel; cadrul programului Award poate susține și prospera într-o multitudine de medii diferite.

De la lansarea sa în urmă cu peste 60 de ani, milioane de tineri au participat și au primit premii, alte milioane beneficiind de impactul său în comunitățile din întreaga lume.

ASR Contele de Wessex este Președintele Consiliului de Administrație al Fundației The Duke of Edinburgh’s International Award.

Forumul global 2022 a început marţi, cu ceremonia de deschidere, la care au luat parte Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi ASR Principele Radu al României, ASR Principele Edward, contele de Wessex şi Forfar, în calitatea sa de preşedinte al Fundaţiei The Duke of Edinburgh International Award, ASR Principele Guillaume de Luxemburg, Rt. Onorabilul Lord Boateng, administrator internaţional şi preşedinte al Consiliului Internaţional al Programului Award.