Cât costă viața la Cluj. „Se poate și mai rău. În Elveția...”

Un român care locuiește în Elveția a întrebat pe o platformă online care sunt costurile vieții la Cluj, având în vedere că vrea să revină în țară. Concluzia: fără chirie și concedii, o familie cu copil mic ar cheltui circa 8.000 de lei lunar.

„Care sunt costurile vieții la ora actuală prin Cluj?” este întrebarea pe care a pus-o un român care dorește să se întoarcă în țară pe platforma Reddit, zilele trecute.

El a precizat că a emigrat înainte de pandemie împreună cu soția sa, iar acum doresc să se întoarcă în Cluj.

„Eram curioși cam care ar fi bugetul necesar pentru 3 persoane (1 nou născut și 2 adulți), fără chirie și concedii. Nu suntem genul care să ieșim la cine scumpe în oraș, gătim acasă dar suntem atenți la calitatea produselor folosite, ieșim în oraș la o bere din când în când, iar activitățile de weekend pe care le practicăm nu sunt mari consumatoare de bani”, a precizat acesta.

El a subliniat că nu caută motive sau sfaturi de ce să nu se întoarcă.



Postarea are aproape 100 de răspunsuri.

„În Elveția e mai scump”

Un clujean i-a răspuns că doar cheltuielile cu copilul se ridică la 2.200 de lei lunar: creșă/gradiniță privată normală, nu fițe: 1.800 taxa, servicii educaționale + 20/zi masa.

„Orașul ăsta e dezastru. Copilul meu e născut după 31 august, așa că nu intră în prima etapă de repartizare a locurilor la grădiniță de stat. 99% dintre locuri se ocupă din prima. Nu are nici cea mai mică șansă la stat. De aproape 2 ani plătim 400 de euro pe lună pentru creșă/gradiniță. Ăsta e unul dintre motivele pentru care ne mutăm luna asta în Oradea. Pe lângă absurditatea prețurilor din imobiliare, faptul că la școală în Cluj fără învârteli de flotant nu poate intra, trafic et”, a mai precizat acesta.

Românul care a pus întrebarea a replicat: „Crede-mă ca se poate și mai rău. În Elveția te costă 3.000 CHF creșa, iar concediul de maternitate e de 3 luni, în condițiile în care salariul minim e 4.000 CHF și o chirie vreo 3000 CHF”.

„Oriunde te-ai duce în UE, banii aia îi cheltui oricum și la Cluj”

Un clujean a precizat că singur nu „scapă” sub 8000 - 10.000 RON lunar.

„Sunt mulți care mă considera boier, deși toate hainele mele sunt din Dechatlon. Depinde și pe cine întrebi. Eu am trecut deja de faza aia la care mai sper că cheltuiala X neprevăzută "e doar luna asta". În fiecare luna e ceva. Și nu mă duc să-mi iau credit de la IFN pt o plomba la dentist. Also, suma aia e fără chirie. În banii ăștia mai intra și ajutorul către părinți, care e consistent, dar pe de alta parte eu nu am copii - iar un copil ar trebui să coste mult mai mult decât le dau eu părinților, oricum”, a susținut acesta.



În ceea ce privește ieșitul în oraș, lucrurile se complică: „Cu ieșitul în oraș, a ajuns să se simtă ca și cum ești luat de prost. Merg să beau o cafea, o sămânță, o măslină - 100 RON nota de plata, fără să clipești - asta pentru un om, să ne înțelegem. La birturile din Piață Muzeului, birturi ordinare până la urmă, nu la figuri. Efectiv, și dacă ai bani și nu te doare, tot ai sentimentul că ești luat la mișto”, a explicat acesta.

La capitolul concedii e foarte simplu, spune acesta, te costa, practic, doar biletul de avion și cazarea. „În rest, banii efectiv de cheltuit în concediu? Nu glumesc: NU îi calculezi, pt că cam oriunde te-ai duce în UE, banii aia cheltuiți în zilele alea îi cheltui oricum și la Cluj. Ba în Grecia am ieșit pe plus în alea 10 zile, am cheltuit mai putini bani "pe trai" în alea 10 zile în Grecia, decât aș fi cheltuit în Cluj - și-am mâncat 2 mese pe zi în oraș, cu băute și tot, nu-ți închipui că m-am dus cu conserve și ciorba congelata după mine”, a detaliat. acesta. „Chirie cu mâncare, cheltuieli și tot e cam 6.000 la mine, din care cam 2.500 chirie/lună. Suntem 2 oameni în casă și e split dar totalul la amândoi e cam 6.000, 6.500” - a precizat un cititor.

„Costurile vieții, din punctul meu de vedere există 2 moduri: 1- Să trăiești cred că ar fi minim 10.000 RON la 3 persoane și 2 - Să supraviețuiești ar fi cred că un 7.000” - a spus altcineva.

„6.000 minim, 7500 maxim, mai renunți tu din când în când la vreo poftă pentru copil. Văd asta destul în jurul meu.”, a spus un alt internaut.

Un clujean cu copil a estimat costuri de în jur de 8.000 de lei: „Iți spun bugetele mele lunare cu o structura familiala asemănătoare (2 adulți + 1 copil de 3 ani și unul pe drum).

Grădiniță: 2.600 de lei (taxa școlarizare + mâncare)

Cumpărături săptămânale: 2000 de lei (500 pe săptămână)

Întreținere(gaz, curent, etc): 2000 de lei (stau într-o casa veche cu tavan înalt, căldură mă ucide)

Cheltuieli mașină: 1000 de lei (rata + combustibil)

Fond copil: 500 de lei”.

„Fără chirie/rată și fără ieșit în oraș (cum ai specificat), prețurile vor fi aproximativ ca în orice alt oraș din Transilvania. Cu copil mic, până merge la grădiniță, 6.000-8.000 pe lună ar trebui să fie suficient. Dacă după ce crește îl duci la grădiniță privată, adaugă 2.500 - 3.000 RON pe luna”, a precizat un alt clujean.

„50% față de Vest”

Mai mulți clujeni l-au sfătuit să nu revin în în țară. „Orașul e poluat, zgomotos, plin de cerșetori, traficul e infernal. Deci nu toate's faine. Dar scump nu e. Cei care se plâng de prețuri habar n-au care-s prețurile în altă parte. Ei compara prețurile din Cluj cu prețurile din zone rurale din România, nu cu alte orașe europene”, a susținut un clujean. Acesta estimează că utilitățile (curent, gaz), mașină (combustibil, asigurare, costuri reparații, etc), și serviciile în general (dentist, grădiniță privată, restaurante, catering, vopsit casa, ce-o fi) costă aproximativ 50% față de vest.

„Transportul public (mai ales trenurile/autobuzele în afara Clujului) tind să fie mult mai slabe decât în Vest, dar costa mai puțin. În Cluj, în schimb, transportul public e de calitate, și un bilet de autobuz costa cam 20% cât costa prin vest. Un Uber, cam 50%”, completează acesta.

Mâncarea la supermarket, spune el, e un pic mai ieftină (costa 80-90% față de vest), hainele cam același preț că în vest. „Cu terenurile și imobiliarele, depinde cu ce țară compari, dar au undeva pe la 25 - 50% din prețul pe care l-ai plăti prin vest. Aici, compar prețurile din Cluj cu cele din orașe mari din Europa. Dacă te duci la circa 50 km de Cluj, prețurile sunt minuscule față de cele semi-rurale din Vest. Motivul principal e că infrastructura, la distanța asta, tinde să fie work în progres”, a precizat el.

Concluzie: 8000 de lei ar fi o suma decentă

Românul care dorește să revină acasă a tras o concluzie pe baza zecilor de răspunsuri primite, dar și pe baza analizării platformei „Numbeo” (o bază de date online care publică prețurile percepute de consum, prețuri imobiliare și valori ale calității vieții în orașele din lume).

„Am făcut asta și pe site (Numbeo-nr) și a ieșit în jur de 10.000 RON pentru o familie de 4. Această valoare pusă cap la cap cu răspunsurile primite mă fac să trag concluzia ca 8.000 ar fi o suma decentă”,a concluzionat el.

Ce spune Emil Boc celor care se plâng că e scump la Cluj

Emil Boc a fost chestionat de jurnaliști, în cadrul ultimei conferinței de presă din an, dacă este de părere că orașul Cluj-Napoca este scump.

„Orașul Cluj-Napoca, este așa cum este în anul 2023, început de 2024, cu lucruri bune, cu lucruri mai puțin bune, dar este un oraș în care românii vin, locuiesc, stau și își intemeiază familii. Acesta este Clujul. Este o chestiune subiectivă dacă este sau nu scump. Eu pot să vă spun că în acest oraș au venit 10.000 de copii în 10 ani, asta înseamnă că în spatele lor se află familii care și-au stabilit viața în Cluj", a răspuns primarul.

Edilul a susținut că nici el nu a reușit să-și cumpere o casă în Cluj-Napoca.

„Economia de piață, în democrație, nu e sub controlul primarului, jocul între cerere și ofertă este al vieții. Și eu am vrut să-mi cumpăr casă în Cluj-Napoca. Am avut 100.000 de euro și n-am putut să-mi cumpăr casă. Am putut să-mi cumpăr cu 106.000 de euro doar o casă de vacanță în Câmpenești. Atât am putut să fac. Am căutat și în Cluj și în zona metropolitană, nici eu n-am putut să găsesc să-mi cumpăr”, a precizat el.