Bătaie între pesediste la Cluj. O consilieră locală a ajuns la Urgențe. „Mi-a dat cu picioarele în burtă“

Consilierul local Anca Ciubăncan de la Cluj-Napoca a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului județean, în urma unei altercații care a avut loc chiar la sediul PSD Cluj. Agresoare ar fi mai multe colege.

Consilierul local PSD Anca Ciubăncan a ajuns vineri, 17 martie, la o orele serii la Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul Județean Cluj.

Din primele informații, Anca Ciubăncan ar fi fost bătută chiar în curtea organizației municipale a PSD Cluj-Napoca. Agresoare ar fi fost chiar trei femei, colege de partid, scrie foaiatransilvana.ro.

Anca Ciubăcan nu le-a numit, ci s-a referit doar la una dintre ele, despre care spune că a lovit-o cu picioarele și a împins-o.

Ce spune victima

Totul ar fi pornit, se pare, de la faptul că Anca Ciubăcan le-ar fi făcut observație colegelor pe care le-a surprins fumând la sediul partidului. Acesta a fost momentul în care, spune ea, una dintre colege și-ar fi pierdut cumpătul și ar fi atacat-o.

„Am picat în fața partidului. Nu am intrat în partid. Totul s-a întâmplat în curte. Am ajuns la sediu și le-am cerut să deschidă poarta cu telecomanda. Fumau ca turcoaicele înăuntru. Și le-am spus să nu își bată joc de munca altora. Atunci Sacaliș a început să mă înjure. În acel moment le-am spus că sediul PSD este spațiul public. Sacaliș mi-a să o f** pe mama și pe Aurelia Cristea cu legea ei. Sacaliș a venit și a sărit pe mine și avea niște teniși în picioare și mi-a dat cu picioarele în burtă. Am reușit să mă trag și atunci Sacaliș a revenit și m-a împins și am căzut, și m-am lovit la cap. Îmi e foarte rău și am o senzație de vomă”, a spus Anca Ciubăcan.

Persoana acuzată, Angela Sacaliș, nu a putut fi contactată pentru a-și preciza punctul de vedere, însă scandalul a ajuns la urechile președintelului interimar al PSD Cluj, Alexandru Cordoș. Potrivit Ziar de Cluj, acesta va sesiza Comisia de Etică din cadrul partidului: „Este un incident regretabil. Biroul Organizației municipale Cluj-Napoca va analiza în cel mai scurt timp acest incident și va lua măsurile corespunzătoare. De asemenea va fi sesizată Comisia de Etică.”