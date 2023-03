Amelia, salvatoarea de la ISU: „Soldat, soție și mămică. Frumos drum în viață pentru o femeie frumoasă“

Amelia Muntean activează de 14 ani într-una dintre cele mai grele profesii, cea de pompier. Ea a salvat vieți atât pe ambulanțele SMURD, cât și autospecialele de stingere, iar acum este instructor la Centrul de Formare al ISU Cluj.

„Amelia Muntean a intrat în familia noastră în anul 2007. Tatăl ei era deja pompier și a influențat-o să îi calce pe urme. Inițial, tânăra își dorea o carieră în poliție, numai că i-a plăcut mai mult uniforma salvatorilor. S-a înscris la concurs și a reușit să promoveze cu brio, făcând atât intervenții de stingere, cât și gărzi pe ambulanțele SMURD”, se arată într-o postare pe Facebook a ISU Cluj.

După 14 ani de misiuni pe teren în slujba comunității, Amelia a acceptat o nouă provocare, iar acum este instructor la Centrul de Formare al ISU Cluj. Așa poate în continuare să ajute, învățându-i pe alții cum să intervină în situații-limită.

A vrut să devină polițistă

Imediat ce a dat bacalaureatul, Amelia Muntean și-a făcut dosar pentru admiterea la Poliție. Cum tatăl ei era pompier, a îndemnat-o să încerce și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu”, mai ales că, din 2007, au fost acceptate la concursuri și fete.

Tânăra a practicat handbal de performanță și a știut că poate trece cu brio probele fizice, însă nimic nu s-ar fi realizat fără muncă. Totodată, și-a dedicat mult timp să învețe legislația. Așa a reușit să promoveze examenul și să intre în familia salvatorilor.

„La început a fost ciudat pentru mine. Eram foarte tânără, între atâția băieți. Pe de-o parte te protejau, pe de alta te criticau. Dar, per ansamblu, au fost alături de mine și s-au comportat frumos. Vreau să cred că am știut să mă integrez foarte bine, fiind sociabilă. Mi-a plăcut să ajut, nu m-am dat înapoi de la nimic”, a susținut tânăra.

Spuen că la pompieri a descoperit spiritul de echipă și cât de important este să se lucreze colectiv. „La orice incendiu sau accident, noi contăm unul pe altul. Mi-am dezvoltat foarte mult spiritul de echipă. Îl aveam dinainte, de la sport, dar aici e totul diferit, mult mai profund”, povestește ea.

„Intervențiile te fac puțin mai dur, că nu poți să te atașezi tare mult”

Amelia a încadrat atât ambulanțele SMURD, cât și autospecialele de stingere. Recunoaște că unele intervenții au avut un impact emoțional, însă a putut să treacă peste orice dificultate cu sprijinul colegilor.

„A fost greu până când am mers la primele intervenții. Mi-a fost puțin frică, dar conta cel mai mult satisfacția că am ajutat pe cineva. Cum am mai spus, am avut norocul de o tură bună și mi-a plăcut. Între timp mi-am făcut o familie frumoasă. Am o fetiță și mi-ar plăcea foarte mult să aleagă la rândul ei o carieră militară. Noi nu o vom forța. Dacă ar fi să dau timpul înapoi acum 16 ani, aș face fix același lucru. Aș lua aceleași decizii. A fost și un dezavantaj, intervențiile te fac puțin mai dur, că nu poți să te atașezi tare mult. Noi depindem unul de altul. Asta le transmit și la cursanți întotdeauna”, mărturisește salvatoarea.

După mai mulți ani pe intervenție, Amelia a acceptat o altă provocare, și anume un post în cadrul Centrului de Formare al ISU Cluj. Asta înseamnă că predă cursuri de prim-ajutor calificat personalului operativ și nu numai.

„Simt că e o mare realizare și mă bucur că pot să le transmit și cursanților din experiența mea de 14 de ani de intervenție. Sunt lucruri pe care pot să le explic și lor, din ce am trăit pe teren. Îmi place mult aici, e o echipă tare faină, începând de la șeful centrului și până la noi, instructorii. Nu îmi pare rău că am făcut pasul acesta, mi se pare că am mai urcat o treaptă”. a mai spus salvatoarea.

„Soldat, soție și mămică”

Colegii și cunoscuții Ameliei au comentat la postarea ISU, felicitând-o și urându-i succes.

„Au trecut ani, Amelia. Uite că ai trei <macaroane> pe umăr. Soldat, soție și mămică. Super. Frumos drum în viață pentru o femeie frumoasă. Felicitări, să fii ce ești și mai mult decât atât. Am onoarea să te salut”, a scris un fost coleg, Dorin Ungur.

„Felicitări și mulțumesc mult Amelia! E o placere să lucrăm împreună”, a comentat Cristina.

„Am participat la cu curs de prim-ajutor ținut de doamna instructor. Pe lângă foarte bună pregătire teoretică și practică, am întâlnit o femeie cu un simț al umorului deosebit, și mai ales o frumusețe care te cucerea instant. Felicitări, dna instructor! Mult succes în continuare!”, a susținut Ramona.