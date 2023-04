Veste extraordinară pentru fetița părintelui Mihail Bucă. „Măduva ei nu mai are celule atinse de leucemie”

Preotul Mihail Bucă, slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, fondator şi dirijor al Grupului Psaltic Tronos al Patriarhiei Române, a primit vești extraordinare cu privire la sănătatea fetiței lui.

„La început a fost cuvântul. Da, acel cuvânt. Cuvântul că Irene-Ecaterina are LEUCEMIE. Cuvântul care dărâmă, dar și Cuvântul care zidește. Și a zidit! A zidit multă durere în sufletele noastre, pentru ca să putem construi multă iubire”, a scris părintele pe contul său de Facebook în urmă cu o zi.

Mihail Bucă explică în postare că Irene a făcut noi analize în Săptămâna Patimilor.

„Iar rezultatele primite în Săptămâna Luminată sunt cele pe care le tot așteptam: măduva ei NU mai are celule atinse de înfiorătoarea boală. Citez din rezultatul analizelor medicale: ”Concluzie: Boala minimă reziduală nedetectabilă”, scrie părintele.

Preotul scrie că „veneam după o altă cură de citostatice, dar și după o ”cură” de împărtășire zilnică cu Taina Tainelor. Medicii ne-au dat vestea cea mare, iar noi le mulțumim. Mulțumim medicilor și asistentelor medicale de la Institutul Clinic Fundeni pentru că prin ei a lucrat Bunul Dumnezeu în ultimul an. Le suntem recunoscători pentru fiecare zi în care ne-au ajutat.”

Părintele spune că, în continuare, irene va face curele cu citostatice, dar „avem o primă bătălie câștigată.”

Preotul Mihail Bucă, slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, fondator şi dirijor al Grupului Psaltic Tronos al Patriarhiei Române, trece prin clipe cumplite. Are cinci copii, iar mezina Irene Ecaterina a fost diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică. În plus, fetiţa suferă de sindromul Down. Deoarece tratamentul este costisitor, părintele a cerut ajutor material tuturor românilor cu suflet mare.