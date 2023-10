Consiliul Național al Elevilor, în mijlocul unui scandal. Acuzații de șantaj și amenințări

Consiliul Național al Elevilor (CNE) ar putea fi cu adevărat vocea a peste 3 milioane de elevi, însă se pare că și-a pierdut direcția. Alexia-Iuliana Nica, fost preșdinte al CJE Călărași, atrage atenția că acesta a devenit "o pepinieră pentru viitorii politicieni corupți".

Într-un comunicat de presă, aceasta arată motivele pentru care, CNE nu mai reprezintă interesele elevilor.

"Cât timp am fost membră a Adunării generale, am tot ales șefi și cred că e timpul ca CNE să își aleagă lideri. Deși CNE-ul nu are putere executivă, avem puterea de a face presiuni, de a strânge informații și de a face cunoscute problemele reale ale elevilor. Trebuie să ne amintim că suntem în această poziție pentru a schimba lucrurile, nu pentru a ne folosi de ea pentru propriile noastre interese.

Cred cu tărie că este timpul să ne întoarcem la esența misiunii noastre. CNE nu trebuie să fie doar un spectacol pentru presă, ci o voce autentică pentru cei care, în unele cazuri, se confruntă cu provocări dificile în școlile lor. Avem o responsabilitate față de cei care ne-au ales să-i reprezentăm", spune adolescenta.

Doar ,,șefii” fac legea

De asemenea, aceasta spune că a observat, de-a lungul timpului, mai multe abateri, motiv pentru care cere explicații de la CNE.

"Cum poate CNE să explice că la ultimele alegeri din totalul de 42 de Consilii Județene au apărut 44 de voturi ,,dintr-o greșeală tehnică”, cum pot explica că se dau derogări de la regulamente pentru că doar ,,șefii” fac legea, cum pot să explice că se apucă de treabă la 23 noaptea, iar la 8 vor ca elevii reprezentanți să-și fi făcut treaba? Simplu, nu pot.

Dincolo de idealisme, pe durata mandatului meu am observat concret următoarele abateri de la orice simț de răspundere și mă simt datoare să trag un semnal de alarmă deoarece, dacă nu o fac eu, conducerea CNE va rămâne în continuare în aceeași cârdășie. Președinta structurii, s-a afișat public la pupitrul Ligiei Deca fără a se consulta proactiv cu Adunarea generală și, în plus, a mustrat structuri județene care au afișat public altă opinie decât cea întortocheată susținută de CNE.

Tot aceasta s-a afișat pe social media cu un vicepreședinte al structurii susținând că acesta va fi “următoarea generație de președinte”, numindu-și practic un succesor cu multe luni înainte de următoarele alegeri.

Majoritatea evenimentelor CNE consistă din sechestrarea unui număr de participanți și obligarea acestora să participe la un program care poate dura de la ora 8 dimineața până la ora 3 noaptea, cu cazare și mâncare la limita supraviețuirii, sub amenințarea mustrării sau a demiterii dacă participanții nu se conformeaza programului dur.

Conducerea CNE arată în mod constant un ton superior față de consiliile județene ale elevilor, demițând, șantajând și inimidând în mod constant și susținut orice opoziție. Din cauza acestor grave încălcări ale democrației (și a multor altora), întreb: Am scăpat oare de comunism la „89 sau continuă prin ,,vocile CNE?”, explică Alexia-Iuliana Nica.