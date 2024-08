Un pepene rar din India, cu gust de înghețată de vanilie, a fost aclimatizat în România. Poate fi folosit şi ca un odorizant natural

Un pepene rar care provine dintr-o regiune a Indiei și are gust de înghețată de vanilie sau de miere de albine, a fost aclimatizat la Buzău. Este deosebit de parfumat, are o uşoară aromă de miere, iar când este copt are un gust similar cu cel al îngheţatei de vanilie.

Este vorba despre Cucumis melo var. dudaim sau pepenele Kajari care a fost aclimatizat de specialiștii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău.

Pepenele cântărește în jur de 300-400 de grame și este puţin cunoscut în Europa, potrivit Agerpres.

Kajari melon este o specie de pepene din zona de nord-est a Indiei, statul Punjab. Experții români de la Buzău susțin că pepenele Kajari reprezintă mai degrabă o curiozitate locală, apreciată în pieţele din regiune indiană. El a fost adus în România deoarece românii sunt din ce în ce mai interesați de produsele exotice.

„În România, destul de recent, a crescut interesul pentru varietăţile de fructe exotice, fapt ce i-a determinat pe specialiştii BRGV Buzău să procure surse de material iniţial din specia Cucumis melo var. dudaim, explorând caracteristicile fenotipice, genetice şi biochimice ale acestuia. După parcurgerea etapei de aclimatizare a varietăţii, specialiştii au identificat mai multe genotipuri cu expresivitate fenotipică distinctă ce au fost introduse în programul intensiv de ameliorare. Unul dintre aceste genotipuri a demonstrat superioritate în ceea ce priveşte productivitatea, calitatea şi stabilitatea genetică”, a transmis BRGV.

La început, fructul are culoarea verde deschis, dar la maturitate devine cărămiziu cu striuri portocalii, degajând o aromă puternică, specifică pepenelui galben.

"Este deosebit de parfumat, gustul este inegalabil, are o uşoară aromă de miere, când este copt chiar un gust similar cu cel al îngheţatei de vanilie, dar foarte dulce şi cu pulpa puţin crocantă, dar şi suculentă. Are o formă frumoasă, este rotund şi poate fi folosit şi ca un odorizant natural, parfumează foarte frumos încăperea. La început este verde, apoi se transformă într-un roşu cărămiziu. Credem în acest soi, de aceea i-am făcut şi documentaţia în vederea omologării", a explicat directorul BRGV, Costel Vînătoru.

Pepenele cu gust picant sau chiar de coniac

Specialiștii români consideră că pepenele Kajari are potenţialul de a deveni un fruct popular şi în alte părţi ale lumii. Pe lângă acesta, banca de resurse vegetale din Buzău are şi alte soiuri de pepeni galbeni, de la cei cu gust picant, la cei cu gust de miere sau chiar de coniac.

„Mai avem o varietate cunoscută popular drept castravetele armenesc, cea mai veche varietate de castraveţi, un părinte al castraveţilor şi al pepenilor. Când sunt mici, fructele pot fi consumate ca şi castravetele, iar când ajung la maturitate se transformă într-un pepene galben. Fructul este lung, cu pulpa albă, ajunge până la 3 kg şi foarte parfumat. Mai avem şi alte varietăţi, până la dovleacul indian, tot o varietate de pepene pe care o avem în studiu, pepenele de miere, iarăşi un soi interesant, alungit, de până la 1,5 kg, pulpa albă şi foarte dulce, de unde şi denumirea de pepenele de miere. Când îl tai, zeama fructului se lipeşte de degete ca şi mierea de albine. Mai sunt pepeni galbeni cu gust de pară, de vanilie, ba chiar şi cu gust uşor de coniac”, a precizat Costel Vînătoru.