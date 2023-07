Șanse minime ca legea Anastasia să-i facă dreptate și lui Cosmin, un adolescent ucis de un șofer beat

Părinții lui Cosmin Bașturea, un adolescent din Buzău care a fost omorât de un șofer beat, la sfârșitul anului trecut, au așteptat promulgarea legii Aanastasia, ca ultimă speranță în a-i face dreptate copilului. Aceștia au avut un șoc, zilele trecute, când au aflat că o instanță a Judecătoriei Buzău l-a lăsat să plece acasă pe bărbatul care a provocat accidentul mortal, în decembrie 2022, după doar șase luni de stat după gratii.

Șoferul, în vârstă de 60 de ani, a primit o pedeapsă de doi ani și zece luni de închisoare cu suspendarea executării sub supravegherea pe o perioadă de patru ani. Asta, chiar dacă avea 2,67 g/l alcool pur în sânge.

„Inculptul a avut o atutudine constant sinceră, atât în faza de urmărire penală, cât și în etapa cercetării judecătorești, a fost cooperant și a manifestat o stare de regret față de conduita sa, recunoscând săvârșirea infracțiunii de la prima declarație, contribuind la soluționarea cu celeritate a cauzei”, se arată în cuprinsul sentinței penale nr.613/27.06.2023.

„Este inadmisibil ca această persoană să-și ispășească pedeapsa acasă, doar pentru că a avut o caracterizare bună la un moment dat, că nu a avut probleme în viață. Se menționează în sentință că a fost eroare comportamentală. Eroare comportamentală este când scapi portiea și zgârii o mașină în parcare, nu când omori un om”, declară Gabriel Pârlog, avocatul familiei Bașturea.

Potrivit magistraților, inculpatul a realizat pe deplin consecințele faptei sale iar procesul penal în care a fost implicat a constituit o presiune psihică puternică asupra acestuia și a avut un puternic rol educativ.

„Instanța apreciază că inclusiv sub acest ultim aspect, scoaterea inculpatului din comunitate și din mediul/anturajul care a contribuit la comportamentul infracțional al acestuia, chiar și pentru o perioadă limitată, a fost suficientă pentru ca inculpatul să conștientizeze gravitatea infracțiunilor de care este acuzat și consecințele la care se expune ca urmare a săvârșirii unor noi fapte ilicite și să-și conformeze, astfel, conduita în sensul respectării normelor de conviețuire socială”, transmit magistrații.

„Când am auzit sentința, am simțit că mi s-a mai înfipt un cuțit în inimă. Pierderea lui Cosmin m-a adus într-un hal în care nu mă mai pot ține pe picioare. Voiam doar dreptate, chiar dacă nu i se poate face cu adevărat, pentru că înapoi nu mi-l mai poate aduce nimeni înapoi pe Cosmin. Așteptam că domnul judecător, când m-a privit în ochi, ia o decizie corectă”, spune Nicoleta Bașturea, mama victimei accidentului mortal.

Dezamăgiți de sentință, părinții lui Cosmin și avocatul lor au decis să caute dreptatea în instanțe superioare. Mama lui Cosmin ne-a dezvăluit că vede o cât de mică șansă în atingerea țelului său și în legea Anastasia, conform căreia șoferii aflați sub influența alcoolului sau drogurilor vor merge direct la închisoare, dacă sunt implicați în accidente mortale. Aceștia nu vor mai putea să primească pedepse cu suspendare. Măsura se va aplica și celor care se urcă la volan fără permis și provoacă astfel de accidente.

„Nu știu ce va fi dar cu siguranță nu scăpa de arest dacă legea Anastasia era aprobată mai demult. Poate, cu ajutorul acestei legi, se mai trezesc oamenii la realitate, poate alți copii nu vor mai muri. Simțim noi, părinții, un pic de susținere din partea justiției”, spune mama lui Cosmin Bașturea.

Avocații sunt însă mai sceptici și spun că sunt foarte mici șansele ca legea nouă să aibă efect și în cazul Bașturea. Chiar și așa, ideea că de acum înainte șoferii beți, precum cel care le-a ucis copilul, ajung direct după gratii, le alină într-o oarecare măsură tristețea. „Am făcut deja apel, însă noua lege nu cred că are efect. Se știe că nicio persoană nu poate fi sancţionată penal conform unei legi penale care nu era în vigoare la data când a fost săvârşită fapta”, spune avocatul Gabriel Pârlog.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea iniţiată de senatorii Robert Cazanciuc (PSD) şi Daniel Fenechiu (PNL) care prevede că persoanele care se la volan urcă băute sau fără permis de conducere să ajungă direct la închisoare dacă provoacă accidente mortale. Actul normativ este cunoscut ca „Legea Anastasia”, denumită astfel în memoria unei fetiţei de 4 ani care a fost ucisă, pe 1 iunie, în faţa casei.

„A fost promulgată legea prin care cei care comit un accident soldat cu pierderi de vieţi, în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a drogurilor sau fără a deţine permis de conducere, vor fi condamnaţi la închisoare cu executare. NU vă puneţi viaţa în pericol! NU puneţi viaţa altora în pericol! Nu uitaţi: în trafic… nu sunteţi singuri”, a transmis, vineri, Ministerul de Interne.

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 91, alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu poată fi dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Astfel, la articolul 91 al legii menţionate este introdus un nou alineat care prevede că: „Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) şi (3) dacă acestea au fost săvârşite în condiţiile art. 335 sau 336”.