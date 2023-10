Gospodarii care împart gratuit semințe. Soiurile românești de legume și fructe, salvate de persoane cu suflet mare

În căutarea gustului de odinioară al legumelor și fructelor românești, un grup de voluntari strâng și împart gratuit semințe. Adunați sub numele de „Semințe cu Suflet“, aceștia le distribuie prin toate colțurile țării.

În urmă cu opt ani, pasionaţii de cultivarea soiurilor româneşti au înființat grupul „Semințe cu Suflet“. În prezent sunt aproape 1.000 de membri care au devenit fideli aceluiaşi principiu: „Strânge, seamănă şi dă mai departe“.

Oamenii recoltează din propriile grădini semințe tradiționale de tot felul și le dăruiesc celor care au nevoie. Totul doar din pasiune, „Semințe cu Suflet“ nu reprezintă o asociație, fiind o activitate care este susținută voluntar de fiecare membru în parte.

Pasiune de-o viață

Rodica Meiroşu, sufletul proiectului, este pensionară. După ce a locuit peste 30 de ani în Ploiești, s-a retras pe meleagurile natale, în județul Buzău, pentru a se ocupa de grădinărit, una dintre pasiunile ei, adunând și cultivând soiuri de legume românești. În urmă cu câțiva ani, ea a avut ideea de a forma un grup de într-ajutorare pentru a îmbogăți roadele pământului.

Oamenii întâi își trimiteau semințele între ei, prin poștă, apoi au început să organizeze întâlniri prin țară, cu punct de plecare județele Buzău și Prahova. Acum sunt organizate evenimente prin toată țara.

„Grupul s-a format datorită pasiunii. A luat naștere între cei pasionați de grădină și de tot felul de plante cultivate de noi. Întâi, am făcut schimburi între noi, iar pe urmă, am făcut aceste întâlniri de donări de semințe. Evenimentele sunt în toată țara, am participat și în Republica Moldova. Acestea constau în dăruirea semințelor care ne prisosesc din grădinile noastre, pentru că noi nu suntem producători de semințe“, precizează Rodica Meiroșu, administrator al grupului și coordonatoarea evenimentelor „Semințe cu Suflet“.

Pe lângă legume, nu lipsesc nici soiurile românești de pomi fructiferi: „Noi ne prezentăm și cu plante, cu pomișori. Se caută și soiurile vechi de pomi fructiferi. Și acestea sunt tot gratuite pentru că, decât să le jumulești, să le rărești, mai bine le dăruiești la cineva și aduci o bucurie pe chipul și în grădina cuiva“.

Toamna, la târg

În 2016 a avut loc primul târg organizat de către „Semințe cu Suflet“, iar de atunci s-au strâns peste 70 de evenimente în toată țara. „E câteodată arhiplină locația. Putem să fim 30 de donatori, altădată 20, depinde de zonă. Începem evenimentele de la ora 10.00 cu publicul. În unele locații putem să terminăm cu semințele într-o oră sau două. De cele mai multe ori ne întoarcem fără semințe. Lumea ne așteaptă, știe că venim!“, spune Rodica.

În această toamnă, grupul a reînceput organizarea târgurilor de semințe. Primul eveniment al sezonului a avut loc în Piatra Neamț, dar și la Craiova. Mai sunt planificate astfel de evenimente și la Facultatea de Agronomie, în Iași, pe 21 octombrie 2023, la Universitatea Științele Vieţii, Cluj, 11 noiembrie 2023, la Biblioteca „Octavian Goga“, respectiv Buzău, pe 25 noiembrie 2023, la Centrul Iazul Morilor.

„Roadele s-au copt, iar sufletiștii au purces cu grijă și migală la recoltarea semințelor pe care le vor oferi în dar celor care vor ști să le prețuiască. Și ne continuăm activitatea cu speranța ca măcar o parte dintre cei care primesc semințe de la noi să înțeleagă mesajul nostru și să aibă bunăvoința de a dărui mai departe, la rândul lor, din ceea ce produc, poate chiar să devină «sufletiști», de ce nu?“, susțin organizatorii.

Prețuirea semințelor, mai presus de bani

Pe lângă semințe de legume și fructe, la aceste târguri se dăruiesc și semințe de flori, arbuști, plante aromatice sau medicinale. Este gratuit, în spirit civic, cu gândul la viitor, pentru perpetuarea soiurilor și apărarea biodiversității.

„La aceste evenimente dăruim, dar mulți nu înțeleg de ce facem lucrul acesta. Mulți ne întind bani. Când le spunem că sunt gratuite, rămân oarecum mirați și încremeniți“, susține Rodica Meiroșu, administratoarea grupului „Semințe cu Suflet“.

Gestul acestor oameni cu suflet mare este explicat cum nu se poate mai bine de fondatoare: „Aceste semințe nu au preț în bani, prețul lor este conștiința fiecăruia care le primește: să le cultive, să le înmulțească și să dea mai departe pentru perpetuarea soiurilor și păstrarea acestor soiuri bătrânești de legume“.

O simplă verificare a pieței arată faptul că omul poate să scoată din buzunar pentru un plic de semințe de legume, fructe sau plante de la câțiva lei și până la câteva zeci de lei, în funcție de soi și de cantitate. De exemplu, un plic cu semințe de roșii tradiționale Inimă de Bou, care sunt oferite gratuit de către grupul „Semințe cu Suflet“, poate costa pe site-urile de specialitate și 25 de lei.

Cozi la semințe

Oamenii se strâng la semințe cum se strângeau în perioada comunistă la alimente. Membrii grupului se întorc acasă, aproape mereu, cu mâna goală de la evenimentele organizate. „La Sibiu au venit oameni pentru semințe din mai multe localități, aflate chiar la sute de kilometri. Se făcuse rând cum era înainte pe vremea lui Ceaușescu rândul la carne“, spune Rodica Meiroșu.

Pentru că le organizează integral pe banii lor, oamenii fac eforturi imense pentru continuitatea acestor evenimente. De multe ori se confruntă chiar cu refuzul autoritățile de a oferi în mod gratuit un spațiu pentru organizarea acestor întâlniri. Au fost și situații când cei care au vrut să organizeze acțiuni de împărțire de semințe în orașul lor au scos bani din buzunar și au plătit spațiul.

„Facem eforturi imense pentru aceste evenimente și, oricât ne-am dori, nu putem organiza în toate orașele. Voluntarii noştri se deplasează pe cheltuiala proprie chiar și la sute de kilometri distanță să doneze, de aceea îi rugăm pe doritorii de semințe din orașele în care nu putem organiza evenimente să vină în cele mai apropiate orașe unde au loc acțiunile noastre“, mai susțin organizatorii.

→ Imaginea 1/6: Seminte cu Suflet (1) jpg

Semințele, legătura dintre oameni

Munca și tenacitatea voluntarilor de la „Semințe cu Suflet“ sunt răsplătite prin bucuria de pe chipul celor care primesc pliculețele cu semințe. „Noi căutăm să atragem cât mai mulți oameni să facă acest gest, să învețe și să dăruiască, nu numai să primească sau să vândă. Eu mă simt tare bine să dau la cineva și să știu că aduc o bucurie cuiva și îi este de folos“, spune Rodica Meiroșu.

Oamenii apreciază semințele, după ce au văzut roadele frumoase pe care le au în grădină. Iar numărul persoanelor care duc mai departe tradiția și se alătură grupului, participând la oferirea în mod gratuit a acestora, este din ce în ce mai mare.

Pe pagina de Facebook „Semințe cu Suflet“, cu peste 15.000 de urmăritori, sunt o mulțime de persoane care mulțumesc comunității pentru semințele oferite. Totul are un scop nobil: păstrarea și perpetuarea soiurilor tradiționale de legume și fructe.