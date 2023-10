Semințele cu care slăbești mâncând. Sunt o sursă fantastică de acizi grași Omega-3, cum trebuie consumate

Adesea subestimate, semințele oferă o mare varietate de arome, texturi și beneficii pentru sănătate. Dincolo de versatilitatea lor culinară, unele semințe posedă calități remarcabile care ajută la pierderea în greutate și chiar pot reduce riscul de cancer.

Meenu Balaji, care are peste 10 ani de experiență ca nutriționist a spus care sunt cele două tipuri de semințe pe care le putem consuma pentru a slăbi și chiar a reduce riscul de cance, relatează news.yahoo.com. Balaji a dezvăluit că cele mai bune semințe în acest caz ar fi semințele de in și semințele de chia.

Seminte de in ajută la prevenirea cancerului

Semințele de in, lăudate ca având mare putere nutrițională, oferă un gust subtil, de nucă și o textură delicată, ușor crocantă. Aceste semințe minuscule sunt pline de fibre solubile, care pot promova senzația de sațietate și pot ajuta la controlul poftei de mâncare - un atu valoros pentru cei care își propun să scape de kilograme. În plus, semințele de in conțin lignani, compuși naturali cu proprietăți antioxidante care au fost legați de un risc redus de cancer.

„Semințele de in sunt o sursă fantastică de acid alfa-linolenic (ALA), un tip de acid gras omega-3. Omega-3 au fost legați de reducerea inflamației în organism, care este un contributor cunoscut la dezvoltarea cancerului. ALA din semințele de in poate ajută la inhibarea creșterii celulelor canceroase, în special în cancerele de sân, prostată și colon”, spune Balaji.

Acestea conțin fibre alimentare, un factor cheie la pierderea în greutate, deoarece stimulează sațietate și reduce consumul de calorii. În plus, fibrele joacă un rol crucial în stabilizarea nivelului de zahăr din sânge , atenuând poftele bruște și tendința de a mânca în exces.

Balaji a împărtășit câteva dintre recomandările sale de top atunci când vine vorba de încorporarea semințelor de in ca parte a unei diete echilibrate. „Pentru a profita la maximum de beneficiile nutriționale ale semințelor de in este esențial să le consumați măcinate. Adăugați o lingură de semințe de in măcinate în smoothie-ul de dimineață, iaurt sau fulgi de ovăz. Puteți, de asemenea, să încorporați semințe de in în produsele de copt, cum ar fi brioșe, clătite sau de casă, batoane energizante."

Semințele de chia reduc inflamația

Semințele de chia sunt celebre pentru gustul lor blând și textura gelatinoasă unică atunci când sunt înmuiate în lichid. Aceste semințe minuscule au beneficii mari asupra sănătății, în special pentru cei care doresc să slăbească.

„Ca și semințele de in, semințele de chia sunt o sursă excelentă de acizi grași omega-3. Aceste grăsimi sănătoase reduc inflamația și joacă un rol în prevenirea cancerului prin inhibarea creșterii celulelor canceroase. Semințele de chia sunt bogate în antioxidanți, inclusiv quercetină, acid clorogenic, și acid cafeic, care ajută la combaterea stresului oxidativ. Poate reduce riscul de cancer de sân, ficat, pancreas și colorectal ."

De asemenea, semințele de chia au capacitatea remarcabilă de a absorbi lichidul și de a se umfla, formând o textură asemănătoare gelului. Când sunt ingerate, prelungesc senzația de plenitudine și hidratare, contribuind la eforturile de slăbire prin reducerea consumului total de calorii.

O modalitate de a încorpora semințele de chia într-o dietă sănătoasă este să faci budincă de chia. „Creează o budincă de chia simplă amestecând semințele de chia cu lapte la alegere (de exemplu, migdale, nucă de cocos sau lapte obișnuit). Păstrează-o la frigider peste noapte. Îndulcește-o în mod natural cu fructe la alegere, cum ar fi fructe de pădure, sau completeaz-o cu nuci pentru un mic dejun excepțional”, recomandă Balaji. De asemenea, puteți asocia semințele de chia cu smoothie-uri, iaurt sau le puteți folosi atunci când coaceți brioșe sau pâine, sau ca înlocuitorul ouălor în rețetele vegane.