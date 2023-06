Altar de candele aprinse lângă zidul unde și-a găsit sfârșitul Denis, tânărul fotbalist din Buzău FOTO

Este doliu în comuna buzoiană Cochirleanca, după ce un tânăr fotbalist din sat a murit, sâmbătă, în urma unui accident stupid produs în curtea școlii din localitate. Băiatul de 17 ani juca fotbal și a sărit un gard pentru a-și recupera mingea. O țepușă din fier i-a străpuns piciorul, secționându-i artera femurală. Adolescentul a fost transportat de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, însă medicii nu i-au putut salva viața.

Joi seară, Denis se juca împreună cu prietenii săi pe o uliţă din comuna buzoiană Cochirleanca, unde locuiește împreună cu tatăl său. La un moment dat, mingea a ajuns în curtea şcolii.

Tânărul a încercat să sară gardul să o recupereze, moment în care o bucată de fier beton din gardul şcolii i-a străpuns piciorul.

„Pur și simplu mingea s-a dus în curte, el s-a dus după ea, i-a alunecat piciorul și a căzut cu capul în jos și s-a agățat. Nu ne puteam imagina că e atât de grav, că o să-i taie piciorul și o să se întâmple asta”, a declarat Georgiana, o amică a băiatului.

Adolescentul a mai făcut câțiva pași, până la colțul școlii, unde s-a prăbușit într-o baltă de sânge. Colegii de joacă au asistat îngroziți la întreaga scenă.

„A țipat din prima secundă, a știut, a realizat că este foarte grav; a țipat sunați la salvare că e urgent, e grav, nu glumesc. Am crezut că glumește, dar în a doua secundă, când am văzut sânge, am sunat la ambulanță”, ne-a mărturisit Ciprian, unul dintre prietenii lui Denis.

Primul ajutor i-a fost acordat de o asistentă de la UPU care locuieşte în zonă şi pe care copiii au chemat-o când puştiul a leşinat din cuaza hemoragiei puternice. Femeia l-a găsit pe Denis în șoc hemoragic, într-o baltă de sânge.



„Am început să strig la el, i-am zis strânge-mă de mână, că vreau să fii bine și în momentul în care m-a strâns de mână mi-am dat seama că este conștient. Într-un târziu a cerut apă, a vrut apă, simțea că îl arde pe piept și astea au fost singurele lui cuvinte”, ne-a declarat Elena Putinică, asistent medicină de urgență.

Cadrul medical a reușit să oprească sângerarea, presând rana cu un tricou.

„Tăindu-i pantalonii scurți, am constatat că avea o cantitate foarte mare de sânge închegat. Am dat-o la o parte pentru că nu știam unde e plaga. După ce am văzut că e în zona inghinală, mi-am dat seama că este secționată femurala, după cantitatea de sânge pierdută”, ne-a declarat asistenta.

O ambulanţă l-a preluat ulterior pe Denis şi l-a transportat la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Buzău, unde medicii l-au pus pe transfuzii. Ulterior, tânărul a fost transferat de urgență la Spitalul Floreasca din București, unde, sâmbătă seară, a decedat. Locul în care Denis a rămas nemișcat după cumplita întâmplare a fost transformat într-un altar de lumânări, unde întreaga comunitate vine să aprindă candele.

Moartea băiatului a declanșat discuții aprinse printre săteni. Unii dau vina pe autorități, pentru că țin închise terenul și poarta școlii, însă reprezentanții primăriei susțin că ambele erau deschise, deși era aproape miezul nopții.

Potrivit primarului din comună, gardul în care Denis s-a rănit a fost construit cu peste 30 de ani în urmă.

„Aceste garduri au fost construite de peste 30 de ani, așa era modelul lor conceput atunci, nu are nimeni nicio vină. Am vorbit mai devreme cu directorul școlii Cochirleanca, iar acesta mi-a spus că poarta de intrare în curtea școlii Cochirleanca este deschisă non-stop, acea poartă nu se închide niciodată, pentru că în holul de intrare al școlii se adună copii în fiecare seară și socializează, ba mai mult, terenul de sport de la Cochirleanca nu are program, este deschis non-stop”, a scris primarul Nicolae Stancu.

Denis Gabriel Porumb era elev în clasa a XI-a la Liceul Sportiv din Buzău. Era o speranță a fotbalului buzoian, însă fără ca antrenamentele să-i afecteze învățătura, el încheind anul școlar cu media 9,40. Tocmai devenise campion județean la fotbal U19 și era un model pentru tinerii de vârsta lui.