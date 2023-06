Un tânăr de 17 ani din Buzău se zbate între viață și moarte. Are nevoie urgentă de sânge

Denis Gabriel Porumb (17 ani) a suferit zilele trecute un accident în urma căruia a rămas fără un picior. Acum are nevoie urgentă de sânge.

Denis este un tânăr campion județean U19 împreună cu echipa de fotbal la care era legitimat: Voința Cochirleanca. El se află acum internat în stare critică la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București. Denis a suferit un grav accident și are nevoie urgentă de sânge pentru a-și salva viața, scrie Buzău.net

Băiatul juca fotbal zilele trecute în satul natal și a sărit peste un gard să recupereze mingea. Dor că o bucată de fier i-a secționat artera femurală în timpul săriturii. A fost dus de urgență la Spitalul Județean din Buzău, iar apoi a fost transferat la Spitalul Floreasca. Aici, medicii i-au amputat piciorul, dar starea sa este în continuare critică.

„Verișorul meu, Denis Gabriel Porumb, are nevoie de donatori de sânge pentru transfuzii. A suferit un accident, iar acum este la Spitatul Floreasca din București. Vă rugam din suflet, pentru cine dorește să meargă la orice centru de donare să doneze sânge pentru el. El este acum la Spitalul de Urgente Floreasca! De folos îi sunt persoanele tinere. El are vârsta de 18 ani neîmpliniți. Important să specificați numele lui și spitalul unde este internat. Din ce am înțeles, la Buzău abia luni dimineața au deschis la centrul de donare”, scrie Oana Tatu, verișoara lui, pe Facebook.