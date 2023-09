Uimire după modernizarea Centrului Civic al Buzăului: „Dar nu seamănă cu proiectul“. Explicația edililor: „Aveți răbdare 5-10 ani“

Modernizarea centrului Buzăului pare a nu fi pe placul tuturor. Oamenii se pot plimba deja, de câteva zile, pe platoul Dacia, după înlăturarea gardurilor de protecție, iar edilii au efectuat o primă recepție împreună cu constructorul.

O bună parte dintre cetățenii urbei au început să-și exprime dezamăgirea și spun că rezultatul nu seamănă cu modelul 3D al proiectului. Cei mai mulți critică lipsa pomilor care lipsesc la acest moment, deși apar ca fiind din abundență în pozele de prezentare a investiției.

Centrul civic al Buzăului, modernizat printr-o lucrare care a durat un an și opt luni, are o suprafața totală de 16.343 metri pătrați, zona pietonală fiind de 13.670 de metri pătrați iar spațiile verzi, 1.738 metri pătrați. Piața Dacia are cinci fântâni arteziene, ce ocupă o suprafață de 300 de metri pătrați.

Valoarea totală a investiției se ridică la 27,43 milioane de lei, din care 98% reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Reprezentanții Primăriei Buzău au efectuat o primă recepție parțială împreună cu constructorul. Potrivit viceprimarului Ionuț Apostu, deficiențe au fost constatate din prima zi, însă dă asigurări că ele vor fi remediate până la recepția finală.

Printr-o postare pe rețelele de socializare, edilul a mai transmis că nu toate elementele urbanistice au fost recepționate, având în vedere că încă nu a fost efectuată recepția finală. De exemplu, punctul de informare turistică nu a fost deschis.

Buzoienii au monitorizat reabilitarea Pieței Dacia din centrul orașului încă de la începutul lucrărilor, din luna aprilie 2022. În primele zile ale lucrărilor, 20.000 de oameni au accesat camera video live amplasată pe Hotelul Pietroasa, cu vedere spre Piața Dacia, dintre care 3.000 de accesări proveneau din afara țării.

Pentru prezentarea proiectului, în primăvara anului trecut s-au folosit reprezentări grafice sub forma unor simulări video ale lucrărilor ce urmau a fi întreprinse.

După ce investiția a prins contur, au apărut și nemulțumirile cu privire la faptul că proiectul de reabilitare, aflat în faza finală, nu se aseamănă cu cel din clipurile de prezentare. Cel mai des s-a atras atenția că în proiect erau prevăzute spații cu vegetație luxuriantă, formate din arbori înalți, arbuști multicolori și spații verzi întinse, care în realitate nu există.

Unii au sesizat că, din cauza lipsei vegetației, nu vor putea să stea pe canapelele amplasate acolo pentru că sunt expuse soarelui și nu au pic de umbră.

Constantin Toma, primarul Buzăului, le-a răspuns că simulările video sunt menite să contureze o imagine de ansamblu a lucrărilor și nu reprezintă neapărat o replică fidelă a realității, ci rigorile proiectului dictează aspectul final al acestuia.

„Materialul dendrologic plantat se va dezvolta în timp, evoluând pe parcursul anilor pentru sustenabilitatea proiectului, și va ajunge la o fază de dezvoltare similară prezentării conceptuale în timp, în decurs de circa 5 -10 ani, moment în care arborii vor avea coroanele formate, arbuștii vor fi la maturitate, iar tabloul cromatic vegetal va fi complet”, a transmis primarul Constantin Toma.

Un alt buzoian a transmis că plăcile de granit montate nu se aseamănă între ele, dar și că băncile montate sunt incomode și nu au decât valoare decorativă.