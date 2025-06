Scandal la Miss World 2025: Miss Anglia acuză organizatorii că au transformat concurentele în „decor pentru investitori”

Miss Anglia, Milla Magee, a părăsit competiția Miss World 2025 cu doar câteva zile înainte de finală, acuzând organizatorii că au exploatat participantele și au golit de sens mesajul „frumuseții cu un scop”.

Milla Magee, actuala Miss Anglia, a decis să se retragă din competiția Miss World 2025 chiar înainte de marea finală desfășurată sâmbătă în India. Potrivit declarațiilor sale, concursul s-a transformat într-un spectacol superficial, în care participantele au fost folosite doar pentru a-i distra pe investitori.

„Valorile concursului nu se aliniau cu ale mele”, a declarat Magee pentru The Guardian, explicând că inițial a acceptat participarea cu speranța că va avea o platformă pentru promovarea campaniei sale de introducere a cursurilor de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) în școli. Realitatea a fost însă, susține ea, complet diferită.

„Frumusețe cu un scop”

Magee spune că, departe de a fi un concurs dedicat unor cauze nobile, Miss World s-a concentrat pe apariții în rochii luxoase și pe imagine.

„Am simțit că am fost hrănită cu o narațiune falsă despre acest sistem care promovează „frumusețea cu un scop”, care ar trebui să fie despre susținerea cauzelor în care crezi. Și m-am gândit: bine, aceasta este o oportunitate reală pentru mine, pe o scenă globală, să vorbesc despre [campania mea] Go Far with CPR. Nu e vorba despre mine, nu e vorba despre a sta pe scenă, despre ce port sau despre cum arăt”, a spus ea.

Ea a mai adăugat că atmosfera din culise era departe de imaginea idilică afișată public: „În spatele zâmbetelor au fost multe lacrimi”.

Conform declarațiilor sale, concurentele nu aveau ocazii reale să își prezinte campaniile sociale, fiind mai degrabă folosite ca „decor”.

„Am fost tratate ca formă de divertisment pentru investitori, ca o mulțumire pentru sprijinul acordat”, a spus Magee. Într-un episod descris de ea, un bărbat necunoscut i-ar fi spus: „Când mai ajung prin Londra sau Anglia, fă-mi rost de o întâlnire”, ceea ce a făcut-o să se simtă inconfortabil.

Răspunsul dur al organizatorilor

Organizația Miss World a respins ferm acuzațiile printr-un comunicat oficial, catalogându-le drept „declarații false și defăimătoare”, „complet nefondate și contrare realității experienței sale alături de noi”.

Mai mult, directorul executiv al Miss World, Julia Morley, a sugerat într-un interviu pentru The Hindu că Magee ar fi renunțat pentru că „credea că nu are nicio șansă să câștige”.

Magee a reacționat imediat: „Ceea ce a spus Julia a fost răzbunător și foarte ranchiunos. Și a fost o afirmație ridicolă. Nu am plecat pentru că am crezut că nu voi câștiga. Am plecat pentru că am vrut să-mi susțin convingerile și pentru că nu se aliniau cu valorile mele.”

Susținere din partea altor participante

Deși a fost expusă criticilor după ce Miss World a publicat un comunicat pe rețelele sociale, Magee spune că a primit și numeroase mesaje de susținere.

„Am fost „bombardată” cu mesaje din partea unor femei care au participat la concursuri de frumusețe, spunând că au simțit exact același lucru”, a afirmat ea.

Apel pentru modernizarea competiției

Milla Magee cere organizatorilor Miss World să își asume responsabilitatea și să ia în serios criticile aduse: „Au o mare responsabilitate să recunoască ceea ce am spus, să recunoască și să asculte motivele pentru care am plecat, să nu dea pur și simplu, atât de repede și iresponsabil, un comunicat în care să spună că am plecat pentru că am crezut că nu voi câștiga.”