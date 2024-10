Un șofer a dirijat traficul într-o intersecție importantă din Capitală: „Au văzut toată acțiunea pe camere și m-au felicitat”

Un șofer din București, văzând că traficul era blocat și șoferii tot mai iritați, a coborât din mașină și a început să dirijeze traficul produs la Arcul de Triumf, vineri, 11 octombrie.

„Azi la 13:30, toată intersecția de la Arcul de Triumf era în gridlock. Am parcat mașina sub Arc și am dirijat circulația timp de 10 minute, până am decongestionat intersecția (cât s-a putut, era nevoie de minim doi oameni care să coordoneze traficul dinspre TVR și Miorița)”, a transmis șoferul pe Facebook.

Acesta transmite faptul că înainte de a lua decizia să dirijeze traficul de unul singur, a sunat la Direcția Brigăzii Rutiere pentru a veni și rezolva problema.

„Am sunat înainte de a incepe la Rutieră, au spus că trimit pe cineva, nu apăruse încă nimeni dupa câteva minute și atmosfera devenise foarte încărcată - toată lumea doar claxona și se înjurau - așa încât m-am hotărât să dirijez eu.”, a mai povestit șoferul.

Cei de la Rutieră l-au felicitat pentru gestul făcut, întrucât l-au văzut pe camerele montate în intersecție și l-au anunțat faptul că un echipaj sosește imediat.

„La final am sunat din nou la ei, au spus că au văzut toată acțiunea pe camere și m-au felicitat pentru intervenție, echipajul urma să apară imediat. Dacă s-a nimerit cineva prin zonă care să filmeze mi-ar plăcea să îmi trimită filmarea. Cei de la Rutieră, din motive evidente, nu mi-o vor pune la dispoziție și nici nu vreau să încerc să le-o cer. Poliția Română”, a relatat acesta.

La finalul postării, șoferul le oferă o recomandare celorlalți participanți la trafic, aceea să nu blocheze intersecția chiar dacă au verde la semafor. Tot la final, s-a adresat posibililor critici ai gestului făcut de el și le-a spus că e bine să ajuți atunci când apar probleme în trafic.

„Dacă vezi o intersecție cu potențial blocabil, chiar dacă ai verde/ prioritate nu te lipi de bara celui din față, e foarte posibil să rămâi fix in mijlocul ei și să îi incomodezi pe cei care ar putea să își vadă de drum, care, chiar dacă au cedează trecerea, pot fluidiza traficul. Uită-te puțin mai departe de mașina din fața ta.

Pentru cei care ma întreabă despre calitatea mea (legală) de a dirija traficul: atât timp cât poți redirecționa participanții la trafic pe benzi laterale de circulatie fără a crea evenimente nedorite, fii om și șofer si ajuta, dacă ai capacitatea asta. Eu prefer să mă dau jos din mașină și să opresc circulația dacă un tir are nevoie să iasă dintr-o parcare, de exemplu. Uităm să fim oameni.”, a încheiat șoferul.