Reabilitarea malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești, aproape de start. Cum va arăta proiectul „Promenada Verde”

Studiul de fezabilitate și documentația tehnică necesară pentru proiectul care vizează renovarea și reabilitarea malurilor au fost finalizate.

Clotilde Armand, primarul încă în funcție al sectorului 1 a anunțat că cel mai amplu proiect de regenerare urbană din București de după 1989 intră în linie dreaptă.

Studiul de fezabilitate și documentația tehnică pentru „Promenada Verde”, adică renovarea și reabilitarea malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești a fost finalizat. Proiectul acoperă peste 18 kilometri de maluri din care unele stau să cadă cu consecințe dezastruoase pentru mediu și pentru locuitori, fiind nevoie de intervenție urgentă pentru a fi puse în siguranță.

De proiect s-a ocupat un grup de specialiști în arhitectură, hidrologie și construcții edilitare, care au găsit soluții sustenabile pentru a reda locuitorilor Capitalei aceste zone de agrement, sport și promenadă.

„Sunt soluții tehnice care, odată puse în practică, vor avea o durată de viață de cel puțin 50 de ani. Consolidăm și stabilizăm complet malurile lacurilor și refacem rețelele edilitare putrede (de exemplu, am găsit conducte vechi care stau să crape) care sunt un real pericol pentru comunitatea locală. În teren am descoperit o adevărată debandadă imobiliară, sunt foarte mulți proprietari care și-au cadastrat ilegal proprietățile până la luciul apei și, în unele cazuri, chiar peste lacuri. Au ignorat fățiș legea care prevede existența unui drum/zone de halaj sau de edec. Am făcut ordine în acest haos birocratic. Pentru realizarea proiectului, am obținut aproximativ 40 de avize necesare de la instituțiile statului (Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Apele Române etc), proceduri extrem de greoaie și de durată”, a scris pe facebook Clotilde Armand.

Studiul de fezabilitate și întreaga documentație urmează să fie supuse votului Consiliului Local, iar după aprobare va fi lansată licitația pentru realizarea investiției.

Valoare estimată a lucrărilor este de 154 milioane de lei, iar banii vor fi plătiți din bugetul local al Sectorului 1, bani europeni, dar și din PNRR.