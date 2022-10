Nicușor Dan vrea ca, într-un an, toate locurile de parcare din centrul Capitalei să fie cu plată

Nicușor Dan a vorbit joi seară despre „revoluția parcărilor” și a menționat că vrea ca într-un an să marcheze tot centrul Capitalei, astfel încât să nu mai existe niciun loc fără plată.

De asemenea, acesta a precizat că nu consideră schimbările o „revoluție”, ci menționează că a aplicat un regulament pe care fosta administrație „nu a avut curajul” să-l aplice, deși îl votase.

„Eu nu aș numi-o revoluție. N-a fost și nici nu este o revoluție. A fost pur și simplu un regulament care s-a votat de către Consiliul General în fosta administrație, în 2019, pe care fosta administrație nu a avut curajul să-l implementeze. Adică, acele locuri care sunt marcate să fie și plătite, să fie și taxate. Ce am făcut noi a fost ca acele locuri pentru care regulamentul votat încă din 2019 spunea că trebuie să plătești 5 lei ora când parchezi să îl aplicăm. Și vreau să spun că nu am făcut asta ca să luăm bani de la bucureșteni, ci dimpotrivă, ca să încurajăm oamenii treptat să migreze către transportul în comun, așa cum se întâmplă în toate orașele care ne plac”, a comentat Nicușor Dan la Digi24.

Edilul a spus că înainte oamenii nu plăteau locurile de parcare „deși erau panouri care spuneau că trebuie să plătești”, deoarece nu exista nimeni care să controleze.

Nicușor Dan a fost amendat

Nicușor Dan a vorbit despre control și amendarea oamenilor, spunând că și el însuși a luat amendă.

„Am luat în parcarea din jurul Primăriei, pentru că mergeam către o conferință de presă, trebuia să-mi prelungesc ora prin SMS, m-a sunat cineva, în fine, am uitat să fac asta și am ieșit din cât plătisem. Am luat-o”, a mărturisit Nicușor Dan.

În plus, primarul general al Capitalei a menționat că vrea să mărească numărul de „parcări albastre” din centru. „Vrem să ajungem să avem ca tot ce e interiorul inelului central să fie numai cu albastru și bineînțeles cu un abonament care să fie foarte rezonabil pentru rezidenți”, a spus Nicușor Dan, care a indicat și un termen pentru acest proiect: un an de acum încolo.

„Sunt străzi din inelul central, cum este Bulevardul Elisabeta, unde nu o să fie locuri de parcare, pentru că este un bulevard pe care circulă transportul public. Sunt mai multe tipuri de străzi pe care nu o să fie parcări, dar în rest, intenția noastră este să acoperim interiorul inelului central cu parcări plătite, iar fiecare dintre rezidenți să aibă posibilitatea să aibă un abonament”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, el a precizat că cei care locuiesc în chirie vor putea dovedi acest lucru cu contractul de închiriere.

Edilul a spus că scopul parcărilor cu plată este acela de a încuraja bucureștenii să folosească mai mult transportul în comun, precizând că și el merge cu troleibuzul.

„Să știți că eu merg cu transportul public. Merg și cu troleibuzul. Ieri sau alaltăieri m-am urcat de la Universitate la Primărie. E o diferență între a fi murdare și a fi foarte vechi, cu linoleumul de jos rupt, cu barele care sunt scorojite. Asta, într-adevăr, este starea vehiculelor cu care noi circulăm. De asta e important să le schimbăm. De exemplu, dacă vorbim de tramvaie, București are o flotă cam de 500 de tramvaie, din care circulă vreo 400 și din aceste 400, cele care sunt după 1989 sunt 17 și noi am luat 100 - și tramvaiele sunt foarte scumpe, costă peste 2 milioane de euro un vehicul, deci este un efort pe care noi îl facem ca să îmbunătățim și să atragem oamenii către transportul public”, a arătat edilul.

Întrebat când se va constata că oamenii își lasă mașinile acasă și merg cu tramvaiul, troleibuzul, autobuzul, metroul, Nicușor Dan a răspuns că schimbarea va veni în timp, odată cu modernizarea rețelei de transport.