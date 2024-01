Nicuşor Dan precizează că Piaţa Constituţiei va fi blocată şi marţi pentru protest

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, precizează că Piaţa Constituţiei va fi blocată şi marţi, având în vedere că organizatorul nu doreşte să renunţe la a treia zi de protest.

El a declarat, pentru Digi24, că s-au purtat discuţii neoficiale cu acesta pentru a-l convinge să renunţe la acţiune, având în vedere că nu a strâns protestatarii la care se aştepta.

„Au fost vreo patru-cinci solicitări de proteste pe care noi le-am respins pentru că nu aveau elementele legale. Apoi a fost solicitarea de protest a sindicatului transportatorilor. Au spus: „Vrem să aducem 15.000 de maşini şi să blocăm Piaţa Victoriei şi toate arterele care dau în asta', ceea ce ar fi ilegal şi ar fi paralizat oraşul. Şi apoi a venit această solicitare de la un cetăţean. În sfârşit avea elementele legale. El a spus că aduce o sută de tractoare, o sută de aşa numite cap tractor. A vrut iniţial Piaţa Victoriei. L-am convins în urma discuţiilor din comisie pe Piaţa Constituţiei. Nu afecta traficul, chiar dacă erau toate utilajele acestea şi 5.000 de oameni. Numai că iată că nu a strâns protestatarii la care se aştepta. Am avut neoficial încercări să îl convingem pentru ziua de mâine, dar nu... Deci, mâine o să avem aceeaşi imagine. (...) Mâine vom avea aceeaşi imagine: o piaţă blocată, conform protocolului, până după-amiază”, a spus el.

Nicuşor Dan a mai precizat că nu ştia că organizatorul protestului are legătură cu senatoarea USR Diana Şoşoacă şi că acesta a înaintat de-a lungul timpului şi alte solicitări Primăriei.

„Este un domn care a mai făcut de-a lungul timpului cereri către noi. Habar nu aveam de legătura dumnealui cu doamna Şoşoacă, însă era un cetăţean care ceruse în numele unei idei un protest şi nu aveam niciun motiv să nu i-l aprobăm. Cererea de protest întrunea toate condiţiile legale. Spunea de unde vine, pe unde vor merge oamenii şi utilajele, cât vor sta, cine sunt persoanele care vor ajuta la organizare şi toate astea”, a spus el.

Întrebat cum răspunde acuzaţiilor conform cărora a aprobat organizarea manifestaţiei deoarece i-ar conveni ca protestatarii să intre în Bucureşti, edilul general a negat o astfel de ipoteză, reamintind că anterior respinsese un demers mult mai amplu.

„Le aduc aminte că nu am dat acea autorizaţie pentru 15.000 de maşini în Piaţa Victoriei. Nu am făcut nici într-un caz, nici în altul, decât să aplic legea. Şi într-un caz, şi în altul, am aplicat legea. Acela era un protest care paraliza traficul din Bucureşti, se încălca un articol explicit de lege care spune că nu ai voie să afectezi traficul. Acesta era un protest care nu afecta traficul şi îndeplinea condiţiile legale. Comisia pe care o conduc a aprobat în trei ani de mandat o mie de proteste, inclusiv vreo 20-30 împotriva mea. Deci, orice fel de protest, dacă întruneşte condiţiile legale, va fi aprobat de primărie”, a mai precizat primarul Nicuşor Dan.