„Justițiarul din Berceni”, în arest la domiciliu. Acuzat de agresiune, acesta invocă filmările de pe YouTube

Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept „Justițiarul din Berceni”, aflat în arest la domiciliu într-un dosar de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, susține că acuzațiile formulate împotriva sa nu reflectă realitatea faptelor.

Alexandru Constandachi Foto: FB/Arhivă personală

„S-a vehiculat ideea că aş fi agresat o persoană timp de mai multe minute, lucru fals din punctul meu de vedere, întrucât chiar a doua zi după incident, pe un live de TikTok, persoana în cauză a declarat explicit, de mai multe ori, că nu am agresat-o”, spune „Justițiarul din Berceni” într-un punct de vedere transmis presei, citat de Agerpres.

Alexandru Constandachi mai precizează că „aceste declaraţii pot fi verificate în înregistrarea transmisiunii şi consider că sunt relevante pentru înţelegerea situaţiei”

Totodată, contrazice și acuzația de lipsire de libertate.

„Contest prezentarea incidentului ca şi cum aş fi lipsit persoana respectivă de libertate. Autoturismul acesteia s-a defectat în timp ce încerca să plece, iar după ce a coborât din maşină, a încercat să îl agreseze pe colegul meu, moment în care l-am imobilizat pentru câteva secunde. După ce l-am ajutat să se ridice, a rămas în mod voluntar lângă mine, în timp ce aşteptam echipajul de poliţie şi chiar şi-a sunat prietenii pe care îi chema pentru a ne intimida. Toate acestea pot fi constatate în episodul nr. 237, publicat pe canalul meu de Youtube, Justiţiarul de Berceni, la finalul lunii septembrie şi merită analizate în contextul întregii interacţiuni, nu separat de restul imaginilor”, a susținut acesta.

Precizări privind obiectele ridicate la percheziții

În același punct de vedere, „Justițiarul din Berceni” a respins informațiile potrivit cărora anchetatorii ar fi ridicat de la domiciliul său un dispozitiv cu electroșoc.

„În primul rând, de la domiciliul meu nu a fost ridicat niciun dispozitiv cu electroşoc. Am fost întrebat despre un alimentator pentru instalaţia de iluminat LED pe care o folosesc la filmarea clipurilor şi despre care s-a crezut că seamănă cu un aparat cu electroşoc”, a afirmat acesta.

Referitor la obiectul menționat de anchetatori drept armă airsoft, el susține că era „o replică airsoft nefuncţională” și a invocat prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor.

Acuzațiile formulate de anchetatori

Amintim că „Justițiarul din Berceni” și un alt bărbat au fost plasați marți în arest la domiciliu într-un dosar de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, cei doi ar fi pus la cale un plan pentru a atrage o presupusă persoană suspectată că ar fi agresat sexual o minoră de 16 ani.

Conform anchetatorilor, după întâlnirea stabilită în Ploiești, cei doi „ar fi blocat cu autoturismele căile de ieşire ale persoanei vătămate, ar fi scos-o cu forţa din autoturismul pe care îl conducea şi i-ar fi restricţionat libertatea de mişcare” și „ar fi agresat-o fizic, lovind-o în mod repetat cu pumnii şi picioarele”.

Un dosar separat vizează acuzații de viol asupra unei minore

Surse judiciare au declarat că întreaga acțiune ar fi pornit după ce o adolescentă de 16 ani l-ar fi contactat pe „Justițiarul din Berceni”, susținând că a fost violată de un tânăr de 25 de ani cunoscut pe o rețea de socializare.

Polițiștii desfășoară cercetări într-un dosar penal privind acuzația de viol asupra unui minor. Potrivit IJP Prahova, în urma verificărilor s-a stabilit că tânărul de 25 de ani și adolescenta s-ar fi cunoscut online și s-ar fi întâlnit ulterior în localitatea Blejoi, iar anchetatorii verifică acuzația potrivit căreia „ar fi întreţinut raporturi sexuale cu minora împotriva voinţei sale”.

Cercetările continuă în ambele cauze, sub coordonarea procurorilor.