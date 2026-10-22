 „Justițiarul din Berceni”, în arest la domiciliu. Acuzat de agresiune, acesta invocă filmările de pe YouTube | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„Justițiarul din Berceni”, în arest la domiciliu. Acuzat de agresiune, acesta invocă filmările de pe YouTube

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept „Justițiarul din Berceni”, aflat în arest la domiciliu într-un dosar de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, susține că acuzațiile formulate împotriva sa nu reflectă realitatea faptelor.

Alexandru Constandachi
Alexandru Constandachi Foto: FB/Arhivă personală

„S-a vehiculat ideea că aş fi agresat o persoană timp de mai multe minute, lucru fals din punctul meu de vedere, întrucât chiar a doua zi după incident, pe un live de TikTok, persoana în cauză a declarat explicit, de mai multe ori, că nu am agresat-o”, spune „Justițiarul din Berceni” într-un punct de vedere transmis presei, citat de Agerpres.

Alexandru Constandachi mai precizează că „aceste declaraţii pot fi verificate în înregistrarea transmisiunii şi consider că sunt relevante pentru înţelegerea situaţiei”

Totodată, contrazice și acuzația de lipsire de libertate.

„Contest prezentarea incidentului ca şi cum aş fi lipsit persoana respectivă de libertate. Autoturismul acesteia s-a defectat în timp ce încerca să plece, iar după ce a coborât din maşină, a încercat să îl agreseze pe colegul meu, moment în care l-am imobilizat pentru câteva secunde. După ce l-am ajutat să se ridice, a rămas în mod voluntar lângă mine, în timp ce aşteptam echipajul de poliţie şi chiar şi-a sunat prietenii pe care îi chema pentru a ne intimida. Toate acestea pot fi constatate în episodul nr. 237, publicat pe canalul meu de Youtube, Justiţiarul de Berceni, la finalul lunii septembrie şi merită analizate în contextul întregii interacţiuni, nu separat de restul imaginilor”, a susținut acesta.

Precizări privind obiectele ridicate la percheziții

În același punct de vedere, „Justițiarul din Berceni” a respins informațiile potrivit cărora anchetatorii ar fi ridicat de la domiciliul său un dispozitiv cu electroșoc.

„În primul rând, de la domiciliul meu nu a fost ridicat niciun dispozitiv cu electroşoc. Am fost întrebat despre un alimentator pentru instalaţia de iluminat LED pe care o folosesc la filmarea clipurilor şi despre care s-a crezut că seamănă cu un aparat cu electroşoc”, a afirmat acesta.

Referitor la obiectul menționat de anchetatori drept armă airsoft, el susține că era „o replică airsoft nefuncţională” și a invocat prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor.

Acuzațiile formulate de anchetatori

Amintim că „Justițiarul din Berceni” și un alt bărbat au fost plasați marți în arest la domiciliu într-un dosar de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, cei doi ar fi pus la cale un plan pentru a atrage o presupusă persoană suspectată că ar fi agresat sexual o minoră de 16 ani.

Conform anchetatorilor, după întâlnirea stabilită în Ploiești, cei doi „ar fi blocat cu autoturismele căile de ieşire ale persoanei vătămate, ar fi scos-o cu forţa din autoturismul pe care îl conducea şi i-ar fi restricţionat libertatea de mişcare” și „ar fi agresat-o fizic, lovind-o în mod repetat cu pumnii şi picioarele”.

Un dosar separat vizează acuzații de viol asupra unei minore

Surse judiciare au declarat că întreaga acțiune ar fi pornit după ce o adolescentă de 16 ani l-ar fi contactat pe „Justițiarul din Berceni”, susținând că a fost violată de un tânăr de 25 de ani cunoscut pe o rețea de socializare.

Polițiștii desfășoară cercetări într-un dosar penal privind acuzația de viol asupra unui minor. Potrivit IJP Prahova, în urma verificărilor s-a stabilit că tânărul de 25 de ani și adolescenta s-ar fi cunoscut online și s-ar fi întâlnit ulterior în localitatea Blejoi, iar anchetatorii verifică acuzația potrivit căreia „ar fi întreţinut raporturi sexuale cu minora împotriva voinţei sale”.

Cercetările continuă în ambele cauze, sub coordonarea procurorilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus sarmalele sub cifru
digi24.ro
image
Filmul atacului cu maceta dintr-un liceu din Pitești. Ce le-a cerut elevul de 15 ani celor doi colegi înainte să îi taie, în toaletă
stirileprotv.ro
image
După asaltul la Justiție, când procurorii incomozi au ajuns la ușa lor, USR și tabăra #Rezist au început un atac coordonat și asupra Serviciului Român de Informații. Condamnați definitiv, Dominic Fritz și Clotilde Armand s-au năpustit pe Facebook și cer revocarea conducerii SRI
gandul.ro
image
SCANDAL la Casa Albă! Trump pune presa la zid și dă un ultimatum de 48 de ore publicației Politico
mediafax.ro
image
Câți români se uită, de fapt, la TV la Champions League! Asia Express și MasterChef au bătut PSG – Barcelona!
fanatik.ro
image
Renault Twingo electric vine oficial în România. Cât costă fratele Daciei Spring și de ce s-a răzgândit constructorul
libertatea.ro
image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Neverosimil: a costat 62.000.000 de euro și a ajuns să dea probe la locul 10 din Rusia!
digisport.ro
image
Mirela Vaida a răbufnit după ce a fost jignită de fani: „Ce e cu răutatea aceasta?” De la ce a pornit totul
click.ro
image
O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Casele care se vând de la 350 de euro/mp. Se construiesc în 3 luni şi sunt tot mai căutate
observatornews.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
cancan.ro
image
Ce se întâmplă cu pensiile militare? Florin Manole promite creșteri, dar legea e complet blocată în Parlament
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
playtech.ro
image
Gigi Becali, dezvăluiri-bombă despre Florin Tănase și plecarea de la FCSB: „Ori ești fotbalist, ori negociezi afaceri”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
Întrebată despre relația cu Alexandra Dinu, Sandra Mutu a dat cărțile pe față
digisport.ro
image
Și-a pus coșuri de răchită în loc de sutien! Cine e influencerița care a șocat la premiera „Wicker”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Andrei Beleuț. Tânărul locuiește cu părinții, la 34 de ani. Spune că nu poate să trăiască fără mâncarea ''lu' mămica''. Casa și curtea lor sunt imense / VIDEO
romaniatv.net
image
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. S-a întâmplat chiar în Arestul Central
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”
click.ro
image
Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră?
click.ro
image
Adina Buzatu dezvăluie masca naturală pe care o folosește de peste 30 de ani pentru un păr sănătos și strălucitor. Ingredientul secret care face diferența: „Ador rezultatul!”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Leif Eriksson descoperă America. Pictură de Hans Dahl
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine”
image
Câți bani plătești ca să petreci Crăciunul în hotelurile vedetelor. Unde e cel mai ieftin: „Poți să vii și cu sarmalele!”

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare