Fostul polițist care și-a amenințat vecinii cu moartea a scăpat de arest

Fostul polițist care și-a amenințat vecina cu moartea și apoi s-a baricadat în casă fost plasat sub control judiciar, anunță Poliția Capitalei. Acesta a declarat că a dormit în cele nouă ore în care polițiștii au încercat să îl scoată din casă.

Individul și-a petrecut noaptea în spatele gratiilor, iar astăzi a fost audiat mai mult de trei ore, potrivit Digi24. Magistrații au decis să-l pună sub control judiciar.

Bărbatul a făcut declarații la ieșirea din clădirea Parchetului, el le-a spus jurnaliștilor că a dormit în timp ce forțele de ordine încercau să-l scoată din casă și că are o rețetă pentru somnifere.

„Sunt dependent de niște pastile de somn. Am și depus mărturie la dosar, rețeta eliberată de un doctor specialist și de dependența pe care o am de somn, așa se explică că nu am deschis.”, a declarat bărbatul, conform sursei citate anterior.

Mai mult decât atât, bărbatul susține că este nevinovat și totul este o înscenare, pusă la cale de vecini, cărora le-ar fi oprit apa, pentru că robinetele, care trec prin imobilul fostului polițist, curgeau.

Incidentul a avut loc luni, 8 ianuarie, în Sectorul 4 din București. Totul a început după ce bărbatul de 56 de ani s-a enervat pentru că vecinii l-au reclamat la Poliție pentru că făcea gălăgie. Intervenția Poliției a durat nouă ore și nimeni nu a fost rănit. Bărbatul a fost arestat pentru 24 de ore. În casa lui polițiștii au găsit trei pistoale, unul neletal și două letale.

Fostul polițist a spart un geam de la casa vecinilor și a amenințat-o cu moartea pe femeia care a sunat la poliție. Inițial, la fața locului au ajuns polițiștii Secției 18, dar pentru că bărbatul s-a baricadat în casă și a continuat amenințările, forțele de ordine au fost suplimentate.

Acesta este deținător legal de arme, în casa bărbatului au fost găsite două pistoale letale, deținute în baza unei autorizații valabile, dar și un pistol, neletal, supus autorizării, pentru care avea certificat de deținător, toate fiind păstrate în condițiile prevăzute de lege.

Nouă ore a durat intervenția poliției, nici bărbatul și nici forțele de ordine nu au fost rănite.

„Acum scurt timp, luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale - DGPMB au pătruns în imobil și l-au imobilizat pe bărbat. În urma intervenției, nici bărbatul și nici forțele de ordine nu au suferit vătămări”, anunțau ieri oficiali ai Poliției Capitalei.

Pe de altă parte, fostul polițist nu este la prima abatere, în 2022 acesta l-a amenințat pe un bărbat care parcase mașina în fața casei sale, blocând accesul în curtea interioară, și a tăiat cauciucurile automobilului.

În urma audierilor, polițiștii au descoperit că fostul polițist o amenințase pe femeie și cu alte ocazii.

Fostul polițist este cercetat pentru distrugere și amenințare.