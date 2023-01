Fostul arhitect șef al Capitalei: Reabilitarea Pieţei Unirii, un proiect complex ce ar trebui să includă PMB, Guvernul şi Primării de sector

În opinia lui Gheorghe Pătrașcu, un proiect amplu precum reabilitarea zonei Unirii depăşeşte capacitatea unei Primării de sector.

Piaţa Unirii necesită un proiect complex de reabilitare, care să includă Primăria Capitalei, Guvernul şi Primăriile sectoarelor 3 şi 4, a afirmat, pentru AGERPRES, fostul arhitect-şef al Capitalei Gheorghe Pătraşcu.

El a precizat că un astfel de proiect nu ar trebui să vizeze doar reabilitarea planşeului, ci şi sistematizarea pieţei. De asemenea, ar trebui realizat un hub de transport care să includă tramvaiul şi metroul şi să asigure legătura între aceste mijloace de transport.

"E o piaţă foarte complicată din punct de vedere tehnic. Unii nu înţeleg chestiunea aceasta. Acolo trebuie realizat un proiect pe toată piaţa, de reabilitare eşalonată, pentru că sunt probleme foarte grave şi trebuie remediate. Cu ocazia aceasta s-ar putea găsi şi un traseu de tramvai (care să lege linia 32 de la poalele Dealului Mitropoliei cu linia 21 spre Strada Sfânta Vineri - n.r.). (...) Trebuie făcut un proiect serios şi trebuie implicat şi Guvernul pentru că e, până la urmă, şi o problemă a Guvernului, dacă funcţionează sau nu Bucureştiul", a explicat Pătraşcu.

Potrivit acestuia, este un lucru bun că Primăria Sectorului 4 a realizat lucrările de punere în siguranţă, dar în continuare există o serie de probleme. În opinia sa, un proiect amplu precum reabilitarea zonei Unirii depăşeşte capacitatea unei Primării de sector.

"Eu nu am nimic cu Daniel Băluţă (primarul Sectorului 4), foarte bine că face şi că e activ. Dar acelea sunt probleme ale Primăriei mari, care trebuie să facă un proiect foarte serios. Nu am văzut proiectul acela (pentru consolidarea/refacerea planşeului Unirii - n.r.), dar nu poate să fie ceva serios, dacă se ocupă numai de planşeu. Săpăm, iar pe urmă, peste zece ani, ne trezim că de fapt avem o problemă cu metroul, cu tramvaiul şi alte probleme. Plus că piaţa e urâtă, ca să zic aşa. Ar trebui reamenajată, ar trebui un studiu serios, începând de la un plan de urbanism zonal care să rezolve problemele acolo, cu nişte proiecte eşalonate, făcute nu pe picior. Şi nu de către sector, în opinia mea. Nu are sectorul, după părerea mea, atâţia bani. Un astfel de proiect ajunge la cel puţin 150 de milioane de euro", a susţinut arhitectul.

El a menţionat proiectul tehnic ar necesita un an şi jumătate - doi, iar lucrările ar putea fi realizate eşalonat, pentru a nu afecta circulaţia. Lucrările ar putea include şi staţiile de metrou, a completat Gheorghe Pătraşcu.

"Probleme financiare a avut întotdeauna Primăria. Dar, poate atrage sectoarele. Sunt două Sectoare acolo - şi 3, şi 4 - care sunt pe teritoriul acela. Şi să intervină şi Guvernul, pentru că e o problemă foarte importantă. Până la urmă, e Capitala ţării. (...) Trebuie făcut un proiect serios şi un proiect scump. Dar, ar trebui făcut din mai multe motive. Unu - chestie de siguranţă, pentru că la un moment dat tot va crăpa planşeul acela. Poate nu la anul, nu peste doi ani, dar peste zece ani va crăpa. Şi e problemă şi de reorganizare a pieţei puţin", a indicat Pătraşcu.

Gheorghe Pătraşcu a amintit că, în perioada în care a fost arhitect-şef, a iniţiat un proiect care viza realizarea unui PUZ pentru Piaţa Unirii, dar acesta nu a fost finalizat. El a evidenţiat şi necesitatea unui studiu de fezabilitate care să abordeze în ansamblu problemele zonei.

"Acolo, Apa Nova are nişte probleme. Acolo e un bypass al Dâmboviţei, bazine de retenţie care ar trebui reabilitate. În plus, proiectul iniţial a fost făcut pe repede înainte, când a dat Ceauşescu ordin să se termine. Nu s-a dus proiectul chiar până la capăt, a rămas un cap de pod din Podul Calicilor acolo. Când au intrat prima dată la curăţire, acum peste 20 de ani, au găsit şi o remorcă de tractor abandonată pe acolo. Deci, sunt probleme şi trebuie făcut un proiect serios. Nu cârpit şi nu făcut pe repede înainte. (...) Pasajul nu trebuia să fie aşa. Ceauşescu în ultimul moment l-a modificat. Pasajul trebuia să fie mai adânc. Trebuia să treacă invers: Dâmboviţa pe deasupra, nu Dâmboviţa pe dedesubt", a declarat arhitectul.

Gheorghe Pătraşcu a mai precizat că nu a fost la faţa locului, dar, potrivit imaginilor pe care le-a văzut, este posibil ca tasările anunţate joi de către Primăria Sectorului 4 să fi fost generate de o conductă de apă.