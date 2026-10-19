 Cursă contra cronometru în Capitală: Doi polițiști au ajutat o femeie să ajungă la timp să nască | adevarul.ro
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Cursă contra cronometru în Capitală: Doi polițiști au ajutat o femeie să ajungă la timp să nască

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Poliția Capitalei au povestit luni, 19 octombrie, cum doi agenți au ajutat un cuplu să ajungă la maternitate, având în veder că femeia intrase în travaliu.

doi agenti de politie au ajutat un cuplu sa ajunga la maternitate png
Foto: Facebook/Poliția Capitalei

Bărbatul a oprit lângă o mașină de poliție, cerând ajutor pentru soția sa, care urma să nască. Agenții Marius și Alexandru, de la Secția 15, au pornit girofarurile și au escortat cuplul până la clinică.

„Un viitor tată, cu inima cât un purice, a oprit lângă o mașină de poliție. Alături de el se afla soția care intrase în travaliu și avea nevoie să ajungă urgent la clinica unde urma să nască.

Marius și Alexandru, colegii noștri de la Secția 15 Poliție, n-au stat pe gânduri. Au pornit girofarul și au deschis drumul până la clinică, unde viitoarea mamă a fost preluată de medici.

Nu există un manual pentru astfel de momente. Există doar oameni care aleg să fie acolo exact când ai nevoie de ei.

Felicitări, colegi! Mamei și micuțului îi urăm multă sănătate! Iar pentru viitorul tătic: respiră, cel mai greu drum l-ai parcurs deja.”

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