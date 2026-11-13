Copil de patru ani, bătut de un bărbat în fața blocului, în Sectorul 4 al Capitalei. Martorii au sunat la 112

Un copil de patru ani a fost bătut de un vecin în fața blocului în care locuiește, în Sectorul 4 al Capitalei. Incidentul a fost observat de mai mulți martori, care au alertat autoritățile prin apel la 112. Minorul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar bărbatul a ajuns în custodia polițiștilor.

Un copil de patru ani a fost bătut de un bărbat în fața blocului în care locuiește. Foto: Shutterstock

Conflictul ar fi început după ce copilul, aflat la balconul apartamentului familiei sale, a schimbat câteva replici cu bărbatul care se afla în fața imobilului. Ulterior, micuțul a coborât în fața blocului, unde discuția a degenerat, iar bărbatul l-a lovit.



Agresiunea s-a petrecut în apropierea unei școli. Bărbatul consumase alcool înainte de incident, potrivit informațiilor preliminare transmise de Click!.

Mai mulți martori au asistat la scenă și au cerut ajutorul autorităților. La fața locului au ajuns echipaje medicale, care au preluat copilul și l-au transportat la spital. Bărbatul a fost preluat de polițiști și dus la secție pentru verificări.

Știre în curs de actualizare.