Bărbat cercetat pentru că a înşelat o femeie cu 85.000 de euro

Un bărbat este cercetat pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, după ce a determinat o femeie să-i dea 85.000 de euro.

"La data de 14 martie, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale - Sector 1 au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în Capitală, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată", informează un comunicat al DGPMB.

În perioada 2020-2021, prin prezentarea unor pretexte nereale, un bărbat ar fi determinat o femeie să îi remită 85.000 de euro, menţinând-o în eroare prin prezentarea de contracte sau facturi fictive. În urma percheziţiei, au fost ridicate mai multe documente şi obiecte cu valoare probatorie, telefoane mobile şi medii de stocare.

"Persoana vizată a fost condusă la audieri, faţă de aceasta fiind dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraţilor cu propunere legală", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.