Polițiștii Capitalei au salvat bărbat luni, 31 martie, care a transmis pe rețelele de socializare faptul că intenționa să se sinucidă. Momentan, se efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt.

Luni, bărbatul, din cauza problemelor financiare, a anunțat într-un videoclip faptul că va „dispărea” și se va duce la „Doamne-Doamne”.

„Oameni buni, am niște probleme. Nu mai pot să mă reinventez, nu mai știu ce să zic. Vă doresc la toți multă sănătate, să aveți grijă de familiile voastre. Am o sumă foarte mare de dat, nu mai am de unde, așa că o să dispar”, a transmis bărbatul.

În consecință, polițiștii Capitalei au fost sesizați și au demarat verificări pentru a-l identifica pe bărbat, cu scopul de a-l împiedica să recurgă la acest gest.

„Astăzi, 31 martie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 19 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că pe o rețea de socializare, un utilizator ar fi urcat un videoclip în care menționează că intenționează să recurgă la un gest extrem asupra propriei persoane.

În urma unui complex de activități a fost identificat un bărbat, în vârstă de 42 de ani, iar ulterior polițiștii s-au deplasat la cel în cauză, acesta fiind depistat.

Menționăm faptul că în momentul în care au ajuns polițiștii, bărbatul nu suferise vătămări corporale și nu prezenta leziuni. Acesta a fost condus la sediul secției de poliție, ulterior fiind internat la o unitate medicală de specialitate”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

Nu în ultimul rând, autoritățile au transmis că siguranța cetățenilor este prioritară în cazul unor astfel de intervenții, dar și faptul că polițiștii din cadrul Secției 19 Poliție efectuează în continuare verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt.