Scrisori către Moș Crăciun, trimise prin Poșta Română. Ce își doresc copiii din ziua de azi

Copii și adulți din întreaga țară i-au trimis scrisori lui Moș Crăciun prin intermediul Companiei Poșta Română. Multe dintre solicitări sunt încărcate de emoție, altele sunt cereri absolut normale.

De mai mulți ani, Poșta Română strânge scrisori către Moș Crăciun, trimise de copii, dar și de adulți. Aceștia trimit scrisori către companie, iar cele mai apreciate primesc câte un premiu.

Nici anul acesta nu a făcut excepție, mai ales că, la Brașov, este primul Crăciun cu zăpadă de foarte multă vreme, astfel că putem să ne bucurăm cu toții de sărbători adevărate.

Cuvintele scrise lui Moș Crăciun sunt de multe ori impresionante, fie prin povestea de viață pe care o aduc în fața noastră, fie prin faptul că un micuț nu se gândește la el, ci la cei care nu au avut norocul să crească într-o familie cu o stare materială la fel de bună.

„Eu sunt operată la cap de două ori și mi-aș mai dori sănătate multă mie și tuturor copiilor bolnavi din spitale”, este cererea unei fetițe.

„Am fost cuminte, bună și respectuoasă, am mai făcut și câteva greșeli, dar în rest am fost bine. (...) În afară de asta, mai vreau să îmi dai o zăpadă frumoasă de Crăciun și multă voioșie. Mulțumesc!”, scrie o altă fată.

„Dragă Moș Crăciun(...) dacă se poate, anul acesta să vină și la mine. La mine nu prea a venit în fiecare an”, îl roagă un copil pe Moș Crăciun.

„Dragă Moș Crăciun, toți copiii te iubesc, dar în acest an sub bradul de acasă vei vedea iubirea mea pentru tine. Te voi lăsa liber să îmi dai tot ce vrei tu", a scris un copil nu foarte pretențios.

„Anul acesta îmi doresc ce am visat întotdeauna că vreau să am. Anul acesta îmi doresc o fermă adevărată, unde să am mulți cai, la munte, lângă mânăstirea Corbii de piatră”, solicită un micuț din categoria opusă celui de mai sus.

O cerere obișnuită pare să vină din partea unui băiețel, ținând cont de cadoul dorit.

„Un avion care zboară cu telecomandă, cu gloanțe de jucărie sau dacă nu, fără, jocul care are un turn care se dărâmă și trebuie să iei piesă cu piesă. Ca să nu se dărâme, trebuie să iei o piesă, dar o piesă care să nu dărâme turnul, o tabletă care desenezi pe ea, o foaie neagră care dacă o scrijelești ies pisicile războinice”, își dorește micuțul.

O fetiță este foarte sinceră. „Dragă Moș Crăciun, am fost obrăznicuță, dar o să fiu mai cuminte dacă ar exista o rețetă să fiu cuminte, aș găsi-o direct”, se spune în scrisoare.

Un copil se gândește la cei care nu au tot ce are el.

„Anul acesta nu am fost prea cuminte, nu am avut cele mai bune note la școală și nu am fost un copil care să stea la locul lui. Dar, dacă ai putea, anul acesta, nu aș vrea să vii la mine, deoarece am tot ce îmi trebuie, am o familie, am ce mânca, am tot ce îmi doresc. Însă, dacă ai putea as vrea să mergi la cei care nu o duc așa bine ca mine, la cei care nu au nimic și să îi ajuți pe ei”, a scris un băiețel.

Un copil dintre cei la care se gândea acesta este și el autorul unei scrisori către Moș Crăciun.

„Ceea ce îmi doresc eu, e că îmi doresc din inimă aici, să am o casă a noastră, să putem să locuim aici definitiv, să nu ne mai mutăm deloc, ca să putem să ne terminăm școala aici, măcar 8 clase, toți frații. (...) Mama noastră e amărâtă și chinuită că e vorba că acum, pe 17 februarie 2024, trebuie să plecăm de aici și nu se va ști unde ne-om duce, pentru că aici nu putem să stăm mai mult de un an”, a scris un micuț.

În schimb, un alt copil a fost mai norocos și a ajuns tocmai acasă la Moș Crăciun.

„Mi-a plăcut foarte mult la tine acasă pentru că era multă zăpadă și m-am întâlnit cu tine și cu Doamna Crăciun. Mai am niște întrebări pe care nu am avut timp să ți le pun: tu te joci cu zăpada? Mie îmi place să construiesc oameni de zăpadă și igluuri”, spune un alt copil, care a ajuns aproape de Polul Nord.

La polul opus, dar nu geografic, se situează un alt copil care i-a scris lui Moș Crăciun.

„Deși mă descurc în studiile mele, îmi este mai greu să îmi achit anumite nevoi școlare. Părinții mei nu au posibilitatea de a ne cumpăra cadouri de Crăciun, ca ceilalți părinți ai altor copii. Așa că, te rog, să ne ajuți cu ce crezi tu că este mai bun pentru mine și familia mea”, spune autorul unei alte scrisori către Moș Crăciun.

„Anul acesta nu-mi doresc foarte multe de la tine. De exemplu, să nu se mai certe părinții mei, să am o familie bună, fără certuri mereu și toată lumea să fie sănătoși și bucuroși mereu. Și mai am o dorință la tine, Moșule: adu-le și la copiii care nu au nimic câte o jucărie, să fie și ei fericiți de Crăciun”, se spune într-o altă scrisoare.

Sunt și adulți care au trimis scrisori către Moș Crăciun prin intermediul Companiei Poșta Română. Cei mai mulți au cerut câte ceva pentru copii sau pentru cei apropiați.