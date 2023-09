Furori în Terminalul 2. Cătălin Botezatu: „În ultimele săptămâni chiar mi-am petrecut viața în aeroporturi” FOTO

Designerii de renume din țară, împreună cu Cătălin Botezatu, au făcut senzație cu prezentările de modă din prima seară a evenimentului Arad Fashion Days de la Terminalul 2 al Aeroportului Arad.

Cei prezenți nu și-au pus centurile, nici nu le-a fost frică de zbor , însă au petrecut o seară de neuitat prezentată de Gianina Corondan.

Astfel, timp de două zile, în 2 și 3 septembrie, începând cu ora 19.00, Aradul este capitala modei și a stilului. Designeri și invitați de top din industria modei au ajuns la Arad Fashion Days, evenimentul care a pus Aradul pe harta marilor show-uri de modă.

Desfășurat sub deviza Discover #5, AFD aduce în fața publicului arădean și în acest an designerii consacrați.

„Este vorba despre primul eveniment de acest gen, care este la ediția a v-a. Anul acesta am ales ceva mai inedit, am ales terminalul, nu pe pistă, nu în față aeroportului. Avem 42 de designeri printre care invitatul nostru special care a fost alături de noi de la prima ediție, Cătălin Botezatu. Avem și universități din țară și una din Chișinău, tineri designeri, 11 invitați printre care amintim Alexandra Ungureanu, Gianina Corondan, care este și prezentatoarea evenimentului și Silvia Popescu. Anul acest am avut alături de noi Consiliul Județean Arad și țin să îi mulțumesc domnului Cionca pentru tot sprijinul acordat. Consider că ar trebui să fie mai multe evenimente care să le ofere tinerilor posibilitatea să se facă din ce în ce mai cunoscuți”, a declarat designerul Paul Micșa, organizator Arad Fashion Days.

„Pot spune că am aterizat de la Acropole cu aceste ținute, care au fost prezentate acolo în fața a 5.000 de persoane. Un adevărat show. Ținutele acolo au fost pe 82 de manechine, aici nu am putut să aduc toată colecția, dar cred că este una specială, unică pentru că nimeni nu a mai făcut în zona aeroportului, e fantastic, iar ce face Paul și întreaga lui echipă de la an la an este spectaculos”, spune Cătălin Botezatu.

Dacă tot se află într-un aeroport, Cătălin Botezatu a declarată că în ultimele săptămâni a fost tot prin aeroporturi.

„Chiar mi-am petrecut viața în aeroport, dacă stau să mă gândesc că am zburat pe toate continentele și în toate țările, iar în ultimele trei zile am stat numai în aeroporturi pentru că am venit de la Veneția, am schimbat avioane, am venit prin Munchen, am pierdut avionul din cauza unei întârzieri a altui avion, a trebuit să stau din Stuttgart, am venit iar la Munchen ca să ajung la Arad, deoarece ratam showul, chiar se pare că stau în aeroport, dar satisfacția este imensă”, mărturisește Căltălin.

Oscarul la Veneția

Acesta a venit fericit și plin se satisfacție din Veneția, deoarece a primit Oscarul.

„Vin de la Veneția unde pentru a șaptea oară am avut șansa să fac prezentare pentru Balul prinților și prințeselor care se face sub înaltul patronaj al prințului Albert de Monaco și am avut și o altă surpriză din partea organizatorilor, a prințului. Am primit un Oscar, la Veneția. Oscarul pentru contribuția mea la fashion și la tot ce înseamnă prezentări de modă legate de Prințul Alb. Este un Oscar din muraniu și aur pe care l-am adus în țară. Un prim Oscar pe care l-a obținut un român indiferent în ce domeniu este. Mă mândresc cu el, a meritat toată tevatura, nebunia din aeroporturi. Trebuie să recunosc că apropo de aeroporturi plec la Săptămâna Modei la New York, apoi la Paris, apoi din nou la Atena pentru că voi susține un alt show. Specific că în fiecare locație amintită pleacă altă colecție”, a declarat Cătălin Botezatu.

Sunt și designeri care au fost pentru prima dată la Arad Fashion Days, cum ar fi Robert Ciobanu și Cristian Radu.

Autoritățile au fost și ele alături de organizatori

„Este important ca Aradul să fie pe harta prezentării de modă pentru că populația de aici ne cere acest lucru. A fost o inițiativă a organizatorilor și noi ne bucurăm să punem la dispoziție Aeroportul pentru orice fel de activitate”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Deputatul Sergiu Bîlcea a declarat:

„Este deja o tradiție, un eveniment de modă, dar mai ales, un spațiu deosebit . Aradul va continua acest gen de evenimente pentru că e nevoie e schimbare, de alt gen de abordare a evenimentelor în Arad. Și atunci nu avem decât să fim alături de acești oameni care doresc să creeze frumos”.

Cei prezenți au putut gusta prin preparatele de vită puse la dispoziție de către o firmă renumită din Arad.