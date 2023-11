Poiana Brașov se pregătește pentru sezonul de schi: tunurile de zăpadă au pornit deja FOTO VIDEO

Sezonul de schi în Poiana Brașov ar putea începe mai devreme decât anii trecuți. Cum temperaturile în stațiune sunt de minus 5 grade, tunurile de zăpadă au început să facă stratul de bază.

Poiana Brașov se pregătește deja pentru sezonul de iarnă care este tot mai aproape. Temperaturile au scăzut foarte mult în aceste zile și au permis administratorului domeniului schiabil să pornească tunurile de zăpadă.

Deocamdată, acestea nu vor putea produce zăpadă bună pentru schiat, însă aceasta va constitui o excelentă bază pentru straturile care se vor depune pe durata sezonului rece.

„Am început pregătirea sezonului de schi 2023 - 2024. Datorită temperaturilor coborâte din masivul Postăvarul, -5 grade în Kanzel, în această dimineață am pornit tunurile pentru producerea de zăpadă artificială pe pârtiile Kanzel, Ruia și Doamnei. Scopul este de a pregăti depozite de zăpadă pentru momentul in care condițiile meteo vor permite amenajarea pârtiilor”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov.

Având în vedere că temperaturile sunt în scădere, administratorii domeniului schiabil se pregătesc și pentru pornirea lăncilor, inclusiv pe Drumul Roșu, în partea superioră, până la lac. Dacă temperaturile vor fi la același nivel sau chiar mai scăzute, ar putea ninge în următoarele zile și pârtiile din partea superioară ar fi bune pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Anul trecut, prima zăpadă în stațiunea Poiana Brașov și în oraș a venit la începutul lunii decembrie și se părea că vom avea un sezon de schi care va începe mult mai devreme decât în ultimii ani. Vremea s-a încălzit, însă, și sezonul a putut fi deschis abia după sărbătorile de iarnă.

Cu puțin peste o lună înainte de Crăciun, locurile de cazare în Poiana Brașov sunt tot mai puține, iar cei care vor să petreacă sărbătorile de iarnă aici trebuie să se grăbească, dacă vor să se mai bucure de cazare în stațiune.

Mai există și varianta cazării în Brașov, însă drumul din oraș până în Poiană durează o jumătate de oră cu transportul în comun sau chiar mai mult în condiții de vreme rea. Prețurile sunt mai mici, dar se pierde cel puțin o oră cu transportul și atmosfera este alta în oraș decât în stațiune.