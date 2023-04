Piero Ferrari și Ion Țiriac, petrecere de pomină în Poiana Brașov. Patronul Ferrari a jucat hora pe muzică populară

Ion Țiriac a organizat o petrecere de pomină în Poiana Brașov, special pentru miliardarul Piero Ferrari și soția sa româncă Romina Gingașu, veniți pe meleagurile noastre pentru a sărbători Paștele Catolic.

Miliardarul român a închiriat restaurantul Stâna Turistică și a comandat un chef cu tematică… de Crăciun, scrie în exclusivitate romaniatv.net. Din meniul muzical nu au lipsit Capra, Plugușorul, dar și horele şi cântecele patriotice, care l-au prins pe patronul de la Ferrarri. Afeceriștii și iubitele lor s-au delectat și cu preparate alese, tradiționale românești.

Atmosfera s-a încins rapid şi Piero Ferrari și Romina au dansat în draci decorul rustic, spre deosebire de Ion Ţiriac, care a preferat să privească de la distanță jocul acestora.

Piero Lardi Ferrari este fiul nelegitim al lui Enzo Ferrari şi deține la ora actuală 10% din acțiunile imperiului Ferrari, primite moștenire de la tatăl său. Miliardarul e căsătorit, din 2021, cu Romina Gingașu. Deşi locuiesc în vechea reședință a lui Enzo Ferrari din Modena, dar vin des în România, țara natală a Rominei.

Românca și Piero s-au cunoscut, în 2016, la Milano, într-un aeroport privat. Amândoi aveau ca destinaţie legendarul circuit de Formula 1 de la Monza şi aşteptau elicopterul care urma să-i transporte acolo. La acea vreme, Romina era angajată la compania producătoare de avioane „Bombardier” ca agent de vânzări.

L-a cucerit încercând să-i vândă un avion

Ea vindea aparate de zbor celor mai bogați oameni din lume. Moştenitorul imperiului Ferrari își aminteşte de momentul întâlnirii cu Romina, care a încercat să-i vândă inclusiv un avion. „Romina a fost aleasa mea pentru că este un bun agent de vânzări, a încercat să-mi vândă un avion, era într-o divizie privată… Am rezistat șase luni, după care ne-am întâlnit și ne-am spus OK, putem fi împreună, putem merge undeva împreună”, a dezvăluit Piero Ferrari într-un interviu pentru cancan.ro.

Romina are 31 de ani și a absolvit Academia Tehnică Militară. Chiar dacă între ei există o diferență de 46 de ani, cei doi au ajuns în faţa altarului în urmă cu doi ani.

„L-am cunoscut pe Piero când locuiam în Monte Carlo și lucram la Bombardier. Aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării ‘de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?’. Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am decolat”, a declarat recent Romina Gingașu, la Digi FM.

”Mi-a fost greu la început lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă a durat cam 3-4 ani să mă acomodez. La început nici nu aveam garderoba pentru ce întâlniri avea el. Eu eram mereu în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis o lume la care nici nu visam”, a mai spus Romina.