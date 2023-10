Elevi în sprijinul elevilor: TeachBV, aplicația prin care copii cu dificultăți de învățare sunt ajutați gratis

Elevii Colegiului Andrei Șaguna din Brașov au dezvoltat o aplicație prin care elevi mai mari, care stăpânesc bine o materie, îi ajută gratis pe cei mai mici să depășească dificultățile întâmpinate

Din 23 octombrie 2023, orice elev din Brașov din ciclul gimnazial sau din liceu, care are nevoie de ajutor la vreo materie, poate cere sprijinul unor colegi. Aplicația TeachBV oferă o aplicație de mentorat prin care elevii care întâmpină dificultăți cu un subiect la școală pot fi ajutați, gratis, de către colegi mai mari, care au dovedit nu numai că stăpânesc subiectul, dar știu și cum să îl prezinte altora pentru ca aceștia să-l înțeleagă cât mai bine.

Aplicații create integral de elevi

TeachBV vine ca urmare a succesului pe care l-a cunoscut TeachAS, aplicație care a fost disponibilă doar pentru elevii Colegiului Național „Andrei Șaguna”. Ambele aplicații au fost puse la punct în întregime de către elevi, fără vreo implicare a profesorilor.

„Avem două tipuri de beneficiari pentru platforma noastră. Primii sunt mentorii, care se înscriu ca voluntari pe platformă și sunt stăpâni pe o anumită materie și pasionați de aceasta, care vor să mentoreze și să ajute alți elevi, care sunt în dificultate. Elevi din toate școlile vin pe platformă, cer o meditație și le este atribuit în mod automat, de către un algoritm, un mentor”, a spus elevul Mihnea Grigore, managerul proiectului.

„Primul pas ca mentor este să completezi formularul care se găsește acum online. Este un google forms, unde avem două mini eseuri și un CV. Pentru elevi există o pagină de log in pe platformă, unde vom cere și o poză cu carnetul, pentru a garanta faptul că acel copil este un elev la o școală din Brașov. Elevii pot vedea programul de meditații ca să știe să ia legătura cu mentorul”, a explicat Denis Bart, un alt elev care face selecția mentorilor.

„Nu vedem niciun motiv pentru care am restrânge numărul de materii la care oferim meditații. Avem timp, avem resurse, așa că vrem să oferim meditații la cât mai multe materii posibile. Avem pe cineva care oferă meditații chiar și la șah. Atâta timp cât avem mentori înscriși, noi le oferim această platformă unde-și pot oferi orice fel de cunoștință”, a declarat Miruna Negură, selecționer al mentorilor.

„Am avut rezultate foarte bune, mai ales dacă ținem seama că vechea platformă a funcționat doar în liceul nostru. Am avut 33 de mentori și peste 90 de elevi care au beneficiat de meditații gratuite. Am avut o secțiune de recenzii și toți elevii ne-au spus după aceea cât de mulțumiți au fost de mentori”, a spus David Ichim, un alt elev care a dezvoltat aplicația.

Aplicația, extinsă la nivelul orașului după succesul de la Colegiul Andrei Șaguna

Succesul programului i-a determinat pe șaguniști să se gândească la extinderea sa la nivel municipal.

„Elevii noștri și-au propus anul trecut o platformă strict pentru Colegiul Național Andrei Șaguna. Ea se numea TeachAS, a început curajos și s-a extins foarte rapid și a fost extrem de bine primită în școala noastră. Elevii care au început au dorit să interacționeze cu copiii, să poată să-i sprijine, să-nceapă cu cei de gimnaziu, să continue cu cei de liceu și până la urmă au ajuns la interacțiuni care s-au transformat în prietenii”, a declarat Carmen Tănăsescu, director Colegiul Național Andrei Șaguna.

Ca să poată acoperi costurile de găzduire a noii platforme și să-i stimuleze pe mentori, elevii aveau nevoie de fonduri. Primăria le putea oferi, dar pentru aceasta era nevoie de o formă de organizare juridică. La aceasta i-a susținut președintele Asociației „Copiii de Cristal”, Gabriela Plopeanu.

Proiectul șaguniștilor prin care a fost dezvoltată această aplicație de mentorat este unul extrem de important, mai ales dacă el va fi extins și pe plan național. Rolul profesorului este determinant pentru rezultatele elevilor, însă sprijinul acordat de un coleg poate ajuta mult la creșterea nivelului mediu al elevilor, unul mult sub media europeană, chiar dacă România are elevi de top, premiați la olimpiade.