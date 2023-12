David, elevul mort sub dărâmăturile internatului din Odorheiu Secuiesc, ar fi împlinit 18 ani în prima zi de Crăciun. „Era în pat, inconștient“

David a reușit să strige după ajutor de mai multe ori. La un moment dat, însă, nu a mai răspuns. Când salvatorii au ajuns la el, a fost prea târziu. Trecuseră două ore și jumătate.

Tragedia care a avut loc luni, 18 decembrie 2023, la internatul Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc (Harghita), a șocat o țară întreagă. Patru elevi au fost prinși sub dărâmături: trei fete și un băiat.

David, elevul care și-a pierdut viața în tragedia de la Odorheiu Secuiesc, era crescut doar de mamă, iar în ziua de 25 decembrie ar fi împlinit 18 ani.

Luni după-amiaza, imediat după terminarea orelor, el a hotărât să meargă în camera de internat să se odihnească. Nu a văzut când unul dintre pereți a început să se crape și nici nu i-a auzit pe colegii care au strigat să plece repede din clădire pentru că se va prăbuși. Mai mulți martori spun că peretele s-a prăbușit la ora 16.00, cu o oră înainte să înceapă activitățile în internat.

„Soarta lui David ar fi avut-o mulți copii dacă se întâmpla câteva minute mai târziu. În acest internat sunt cazați 97 de copii“, au declarat elevi de la Liceul „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc.

Un pompier a dat alarma la 112

Elevii care erau în clădire și au văzut cum unul dintre pereți începe să se crape au anunțat imediat un profesor, dar acesta nu a mai apucat să evacueze toți copiii din clădire.

Cel care a văzut cum s-a prăbușit corpul de clădire al internatului a fost un pompier care era întâmplător în zonă. El a fost și cel care a sunat imediat la 112.

„Știu că în această curte se fac diverse lucrări și am un zgomot puternic, apoi am văzut un nor dens de praf. Am crezut inițiat că intenționat muncitorii au dărâmat ceva, dar am auzit niște voci de fete care strigau după ajutor și am sunat imediat la 112. Am coborât și am ținut legătura cu o fată care era sub dărâmături până când au venit colegii“, a declarat pompierul.

Echipele de salvare ajunse la fața locului au început imediat căutările. Trei fete au fost scoase de sub dărâmături. Ultima era în stare critică, dar medicii au resuscitat-o și au reușit să o transporte la spitalul din Odorheiu Secuiesc în stare stabilă, ventilată mecanic.

Pentru David, însă, nu s-a mai putut face nimic. 20 de salvamontiști din cadrul serviciului Salvamont al Consiliului Județean Harghita au încercat cu disperare să-l găsească, dar a fost prea târziu.

„L-au scos din dărâmături după vreo două ore și jumătate. El a vorbit cu cei care-l căutau, dar după aceea nu a mai zis nimic. Îl strigau, dar el nu mai răspundea. Din câte am înțeles, a fost găsit de un câine de căutare. Era în pat, inconștient. Nu ne vine să credem ce s-a întâmplat. Ne-am rugat până în ultima clipă să-l salveze și pe el“, au declara mai mulți martori prezenți la fața locului.

Internatul Liceului „Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc care s-a prăbușit funcționează într-o clădire închiriată de Primărie de la Biserica Romano-Catolică. Clădirea are peste 100 de ani vechime și la ea fuseseră făcute lucrări de renovare.

„Clădirea anexă renovată a Liceului „Tamási Áron” din Odorheiu Secuiesc a fost inaugurată vineri. Fosta clădire mănăstirească, precum şi clădirea principală a liceului, au fost renovate cu sprijinul guvernului ungar. Ceremonia de inaugurare a clădirii şcolii, care este proprietatea Bisericii Romano-Catolice, a început în biserica parohială de pe Dealul Sfântul Nicolae, unde arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, Gergely Kovács a celebrat slujba solemnă şi a binecuvântat clădirea renovată”, scria publicația Știrile Transilvaniei, în 14 ianuarie 2023.

Un zid exterior s-a prăbușit luni, 18 decembrie 2023, la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc (Harghita) și a surprins patru elevi în interior. Pompierii i-au scos de sub ruine. Un băiat în vârstă de 17 ani, însă, a fost declarat decedat.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis o declarație cu privire la tragedia care a avut loc la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc. Șeful statului a subliniat gravitatea situației și și-a exprimat profunda tristețe față de pierderea de vieți și suferința familiilor afectate.

„Tragedia care a avut loc la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc este cutremurătoare. Transmit condoleanțe familiei elevului care și-a pierdut viața și le doresc însănătoșire grabnică elevelor rănite în acest cumplit accident. Este o dramă care ne reamintește brutal că siguranța în școli rămâne o prioritate critică. Spațiile în care copiii își petrec cea mai mare parte din timpul lor trebuie să ofere protecție și să fie adaptate la standardele de siguranță actuale“, a declarat președintele Iohannis.

În continuare, șeful statului a solicitat autorităților implicate identificarea de urgență a cauzelor care au dus la prăbușirea clădirii și a subliniat necesitatea pedepsirii celor care se vor dovedi vinovați de această tragedie.

„Este imperativ să identificăm rapid circumstanțele exacte ale acestei tragedii și să asigurăm că vinovații sunt aduși în fața justiției. Siguranța elevilor noștri este responsabilitatea noastră comună, iar tragediile de acest gen nu trebuie să se repete. Vom face tot ce este necesar pentru a preveni astfel de incidente și pentru a asigura că toți copiii noștri se bucură de un mediu educațional sigur și securizat“, a adăugat președintele Iohannis.