Ce citesc oamenii de Ziua Națională a Lecturii. Concurența dintre biblioteci și librării

Românii încep să citească în număr tot mai mare, iar asta ne bucură de Ziua Națională a Lecturii. Înainte de 1989, bibliotecile erau cam singurul loc unde se găseau cărți bune, acum au concurență.

15 februarie este Ziua Națională a Lecturii, iar românii au reînceput să simtă plăcerea născută din cititul unei cărți. Atât librăriile, cât și bibliotecile raportează un număr în creștere de clienți, ceea ce nu poate decât să ne bucure, chiar dacă încă suntem departe de ce se întâmplă în Europa.

„Brașovul are și particularitatea aceasta de a fi pe locul al doilea și la vânzarea de carte, nu doar la frecventarea de bibliotecă, pentru că lumea de aici e mai prosperă și atunci își ia și propria copie, pe care o are acasă, iar acum, mai nou, și copiile digitale, dar biblioteca încă este frecventată, având în vedere că avem concurența mare, a Internetului, a unei biblioteci universitare, a unor librării foarte bine puse la punct, totuși, biblioteca nu mai e un actor singular – înainte ne băteam doar cu noi înșine – dar, mai nou, trebuie să facem față și unei concurențe, care e și benefică, pentru că și ne stimulează”, a explicat Daniel Nazare, director la Biblioteca Județeană Brașov.

În ce privește domeniile de care sunt interesați cititorii, cărțile cele mai solicitate sunt cele de dezvoltare personală.

„Brașovenii citesc toate genurile. Aparent, s-ar duce mai mult spre literatură, dar trebuie să știți că oamenii încearcă tot mai mult să se ducă spre cărțile care-i formează, spre cele care-i educă spre o meserie, spre cele care vin în noile trenduri și s-a considerat – cel puțin e în trend de vreo 20 de ani – că o carte de sociologie, o carte de psihologie, o carte de drept, o carte din aceasta de dezvoltare personală merge foarte bine și merge foarte bine în toată România” a mai precizat Daniel Nazare.

Tinerii au preferințele lor, dominate, însă, în mare parte de lectura obligatorie de la școală.

„Cel puțin în această perioadă citesc literatură științifică în majoritatea timpului și cam atât. Chiar și de plăcere citesc doar științifică”, spune un student.

„Personal, citesc mai mult romane sau istorie, depinde de zi și depinde de cât de mult îmi place, dar, acum fiind la liceu, trebuie să citesc literatura pentru liceu, deci nu prea mai am timp să citesc ce-mi place, mă descurc cu ce se poate”, spune o elevă.

„Eu prefer literatură clasică, de exemplu «Gone with the Wind», de Margaret Mitchell. Mi-a plăcut foarte mult cartea, pentru că vorbește de Razboiul Civil din America și pentru că are o abordare psihologică și mie îmi place psihologia”, spune o tânără americancă, stabilită la Brașov.

Pe 14 ianuarie 2022 a fost promulgată legea prin care s-a decis faptul că bibliotecile și instituțiile publice cu responsabilități în domeniile Educație și Cultură trebuie să ofere asistență și sprijin de specialitate în această zi. Prin aceasta ele contribuie la încurajarea lecturii în rândul populației.