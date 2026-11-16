 O mașină de gunoi s-a răsturnat pe DN 23, la ieșirea din Brăila. Șoferul, descarcerat | adevarul.ro
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O mașină de gunoi s-a răsturnat pe DN 23, la ieșirea din Brăila. Șoferul, descarcerat

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O autoutilitară folosită pentru colectarea deșeurilor menajere s-a răsturnat luni dimineață pe DN 23, la ieșirea din municipiul Brăila către localitatea Pietroiu, provocând blocarea traficului în zonă.

Circulația a fost blocată
Circulația a fost blocată Foto: Obiectib Br România

Accidentul s-a produs pe șoseaua Brăila - Focșani, în zona localității Muchea, iar circulația a fost blocată pe ambele sensuri până la îndepărtarea autovehiculului răsturnat, potrivit obiectivbr.ro.

La locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. 

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila au anunțat că șoferul a fost scos din cabina autovehiculului în stare de conștiență și a fost preluat de un echipaj SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, „traficul este blocat pe DN 23 la ieșirea din municipiul Brăila spre localitatea Pietroiu, judeţul Brăila, după ce o autoutilitară de colectare a deșeurilor menajere s-a răsturnat pe carosabil”.

Poliția a estimat reluarea traficului în condiții normale după ora 10:30.

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