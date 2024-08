Anchetatorii au aflat cui aparține al doilea ADN găsit în cabinetul dentistei ucise la Brăila

A fost elucidat misterul celui de-al doilea ADN găsit de anchetatorii care investighează uciderea dentistei din Brăila, iar rezultatele au întărit ipoteza inițială a polițiștilor cu privire la criminal.

Cea de-a doua probă de ADN, despre care s-au făcut speculații că ar aparține unui al doilea bărbat, care ar fi fost implicat în uciderea medicului, reprezintă, de fapt, profilul genetic al aceluiaşi suspect principal (arestat în dosar), în amestec cu ADN-ul victimei, potrivit Antena 3 CNN.

Ipoteza unui al doilea suspect a fost luată serios luată inclusiv de foști polițiști.

„Sub unghiile victimei a mai fost găsit încă un ADN, în afară de cel al suspectului principal, putem aprecia faptul că a mai fost un contact cu încă o persoană. La momentul actual nu putem aprecia că o probă este mai importantă decât cealaltă, probele trebuie să fie luate în totalitatea lor. Sunt sigur că s-a recoltat proba ADN de sub toate cele zece degete, zece unghii. Nu cred că și-a permis cineva să recolteze doar de sub 1 sau de sub 2 degete”, spunea colonelul în rezervă Cătălin Chivu, fost șef IPJ Brăila.

Cum confuzia privind un al treilea profil genetic pe trupul femei a fost acum exclusă, devine tot mai plauzibilă ipoteza anchetatorilor cu privire la autorul crimei: bărbatul arestat preventiv.

Scenarii luate în calcul de anchetatori

După ultimele probe adunate în cazul crimei de la Brăila, anchetatorii iau în calcul noi scenarii.

Primul dintre ele se referă la ipoteza în care dentista ar fi fost ucisă pentru că nu i-a tratat agresorului măseaua care îl durea, arată sursa citată.

O altă pistă avută în vedere de anhetatori este legată de o posibilă tentativă de furt: ipoteză în care dentista l-ar fi surprins pe bărbat în timp ce îi jefuia cabinetul.

Nu este însă exclus nici mobilul unei agresiuni sexuale, potrivit antena3.ro.

Amintim că victima, medic stomatolog în municipiul Brăila, în vârstă de 42 de ani, a fost găsită moartă în seara de 16 iulie 2024, în cabinetul său.



Poliţiştii au precizat că ea avea urme de violenţă pe corp și că ar fi fost ucisă în doar 33 de secunde.