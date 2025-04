Secția de drumuri unde sunt mai mulți economiști decât drumari. Cum a fost pusă pe butuci o instituție esențială pentru siguranța rutieră

Secția de Drumuri Naționale din Botoșani a fost pusă pe butuci de o schimbare de organigramă în cadrul CNAIR, ajungând să funcționeze cu patru economiști și un singur drumar.

Statul român își pune singur piedică. Iar cel mai bun exemplu este ceea ce se întâmplă la Secția de Drumuri Naționale Botoșani, cea care se ocupă de întreținerea, semnalizarea corespunzătoare, dar și de deszăpezirea drumurilor naționale din nordul României. Adică o muncă vitală pentru circulația în condiții de siguranță pentru zeci de mii de șoferi. Secția de Drumuri Naționale (SDN) Botoșani a fost pusă pe chituci de la 1 aprilie, în urma unei organigrame implementată de CNAIR, care a dorit reorganizarea și probabil eficientizarea activității drumarilor. A ieșit un soi de reorganizare, dar fără urmă de eficientizare. Din contră, CNAIR s-a sabotat singură pe rețeaua de drumuri naționale din nordul extrem al României. Cel puțin asta declară șefii SDN de la Botoșani, disperați că nu mai au cum să-și facă treaba.

Drumarii de la Botoșani decimați și lăsați fără specialiști

Secția de Drumuri Naționale Botoșani a avut probleme de personal încă din anul 2023, atunci când zăpezile de primăvară au făcut ravagii în județ, iar unul dintre angajați a murit din cauza suprasolicitării. Șefii de la SDN Botoșani spun însă că de la 1 aprilie au primit lovitura de grație. Mai precis, conform noii organigrame implementată de CNAIR la nivel central, dar și la nivel teritorial, SDN Botoșani a rămas fără cinci specialiști. Au fost desființate trei posturi de șef de sector și două de șef de formație, toate cinci ocupate de ingineri specialiști în căi ferate, drumuri și poduri. Unii au fost mutați la DRDP Iași. „Începând cu data de 1 aprilie CNAIR a implementat o nouă organigramă atât la nivel central, cât și la nivelul celor din teritoriu. Din patru ingineri de specialitate pentru drumuri pe care îi aveam înainte, acum mai am doar unul activ. Un post nici nu mi l-a mai scos la concurs (...) Acele posturi au fost desființate, ele nu mai există”, declară Dumitru Clipaciuc, șeful SDN Botoșani.

„De pe data de 1 aprilie până astăzi, eu n-am făcut nimic”

În plus, reorganizarea a adus și cazuri paradoxale, de-a dreptul hilare. Adică angajați a căror posturi au fost desființate sunt detașați cu atribuțiile prin alte localități, fără să existe însă posibilitatea că aceștia să le și poată îndeplini. În această situație este și Andrei Bucșă, fost șef de sector și lider de sindicat SDN, care s-a trezit mutat la DRDP Iași. Dar numai pe hârtie. În realitate, locul de muncă este tot la Botoșani, dar fără să aibă posibilitatea de a ieși la muncă în teren. „De pe data de 1 aprilie până astăzi, eu n-am făcut nimic. Eu sunt mutat la Iași, dar cu loc de muncă la Botoșani. În fișa postului am activități pe Iași. Eu m-am prezentat la serviciu, dar SSM-ul (securitatea și sănătatea în muncă) nu mi l-a făcut nimeni și nu pot să ies pe drum. Eu eram responsabil cu SSM la nivel de unitate, dar de la 1 aprilie mi s-a schimbat fișa postului. Deci, de la 1 aprilie, SDN Botoșani nu mai are inspector pe linie de SSM, nu mai avem personal autorizat”, precizează Andrei Bucșă.

Incapabili să mai intervină în cazuri de urgență

În această situație, Secția de Drumuri Naționale Botoșani a ajuns pe chituci. Fără specialiști și coordonatori cu experiență, oamenii de la SDN Botoșani spun că este dificil să mai treacă următoarea iarnă sau să-și mai îndeplinească cum trebuie atribuțiile. Și asta în condițiile în care au aceleași responsabilități, dar fără specialiști în domeniu și cu mai puțini oameni.

„Procedurile nu au fost schimbate, eu oamenii nu îi mai am și zi de zi mă lovesc de aceleași probleme, iar eu când sunt anchetat sunt anchetat conform normativului. De ce nu am luat măsuri conform normativului? (....) Nu am cum să trec următoarea iarnă.(...) Este de datoria mea să atrag atenția că nu mai am personal calificat care să intervină în caz de catastrofe, cum a fost în aprilie 2023 cu acel Cod Roșu. Am avut un coleg decedat, nu am să uit niciodată.(...) Lipsă de personal atunci, lipsă de personal acum”, adaugă Clipaciuc. „A pus SDN pe chituci, nu mai putem să facem nimic”, adaugă și Andrei Bucșă, inginer cu nouă ani de experiență.

Deszăpezire și întreținere drumuri cu economiști

Reprezentanții SDN Botoșani s-au plâns prefectului de Botoșani, în cadrul unei comisii de dialog social, solicitând demersuri pentru remedierea situației. Inginerii de la SDN spun că s-a ajuns la situații absolut aberante, având mai mulți economiști decât drumari. Mai precis, instituția care trebuie să întrețină drumurile și să facă deszăpezirea funcționează cu patru economiști, specialiști în relații publice și un singur inginer drumar.

„La Botoșani au preferat să păstreze specialistul pe relații publice care nu știu ce face, noi funcționăm cu patru economiști și un inginer. Secția de Drumuri funcționează cu patru economiști”, adaugă Andrei Bucșă. Prefectul de Botoșani spune că va prezenta această situație la nivelul CNAIR, mai ales că lipsa specialiștilor și a bunei funcționări a SDN poate pune în pericol siguranța în trafic. „Punctul nostru de vedere este să păstrăm specialiștii pe drumurile din județul nostru, așa cum s-a procedat și în alte județe”, precizează Dan Nechifor, prefectul Botoșaniului.