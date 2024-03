Mărturia polițistului care l-a găsit pe copilul de doi ani din Botoșani: „I-am dat o banană, l-am schimbat de hăinuțele ude“

Unul dintre polițiștii care l-au căutat pe copilul de doi ani din Botoșani a povestit la Digi 24 momentul în care l-au găsit.

Polițistul Emanuel Andriș a făcut mărturii în exclusivitate în legătură cu misiunea de salvare de luni a lui Radu Ayan Mahmood. „A fost o operațiune amplă de căutare. Am reluat toate activitățile de 2 - 3 ori, poate chiar mai mult în unele zone. Am încercat toate variantele.

Cu doi colegi ne-am dus în zona Sihăstriei Vorona, am mers pe jos de la mănăstire spre zona de unde a dispărut copilul. La 15 – 20 de minute de mers de la mănăstire, în pădure, am găsit copilul panicat, l-am auzit cum striga după ajutor, am rămas foarte surprinși, era în stare bună, conștient, doar panicat, înfrigurat, flămând, însetat“, a povestit el.

A sunat la 112 și a cerut ca ambulanța să vină la mănăstire întrucât știa că vor face puțin timp până acolo. „I-am dat o banană, l-am schimbat de hăinuțele ude. L-am întrebat dacă e bine, dacă îl doare ceva. Am rămas impresionat de ajutorul primit, de dovada de spirit civic de la oamenii din sat, de la comunitate, colegii cu ATV-uri, toți au oferit un sprijin enorm“, a povestit polițistul.

În cursul zilei de astăzi, 18 martie 2024, copilul dispărut duminică, 17 martie 2024, a fost găsit, după 25 de ore de căutări. Din primele informații, se pare că acesta este nevătămat. Cu toate acestea, va fi supus mai multor investigații medicale, deoarece a lipsit peste 20 de ore de acasă.

Copilul a fost găsit în pădurea de lângă satul în care locuia. A fost găsit conștient, dar cu hipotermie, deoarece a petrecut noaptea din pădure.

În acțiunile de căutare au fost implicați jandarmi din judeţele Neamţ, Suceava, Iaşi şi Bacău, alături de angajaţii din Botoşani ai Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, în zona localităţii Tudora unde au avut loc căutările au fost peste 200 de forţe de ordine din cadrul MAI, dar şi numeroşi voluntari. Totodată, alături de poliţişti, în misiunile de scotocire sunt folosiţi şase câini de căutare-salvare în mediul natural, un elicopter SMURD, un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi un avion de mici dimensiuni, aparţinând voluntarilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Nenişcu, copilul, care este din localitatea Tudora, se afla în vizită la o cunoştinţă, împreună cu familia, şi a părăsit locuinţa respectivă, iar cei apropiaţi nu au reuşit să-l găsescă. Astfel, au apelat imediat la ajutorul autoritățile, iar mobilizarea a fost una uriașă.

Radu Ayan Mahmood, din comuna Tudora, județul Botoșani, se afla cu bunica sa în vizită la o cunoștință. Văzând că cei din jur nu sunt cu ochii pe el, micuțul a părăsit casa. La început, femeia nu și-a făcut griji că băiatul nu își făcuse apariția, deoarece el obișnuia să se joace în curte. Totuși, pe măsură ce minutele treceau, femeia a semnalat dispariția sa la 112.

Părinții copilului, care erau în străinătate, s-au întors de urgență acasă.