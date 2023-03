Costurile de modernizare ale unuia dintre cele mai moderne licee de la țară. Autoritățile vor să construiască și un campus

Liceul ”Anastasie Bașotă” din Pomârla a fost reabilitat cu bani guvernamentali din programul PNDL 1. Costurile investiției, inclusiv dotări și utilități s-au ridicat la suma 6.5 milioane de lei. Pe viitor, autoritățile locale caută o sursă de finanțare pentru realizarea unui campus.

Liceul „Anastasie Bașotă” din Pomârla este unul dintre cele mai moderne licee, rurale, din țară. Acesta a fost înființat, la finele secolului al XIX-lea, prin dorința testamentară a marelui boier Anastasie Bașotă, care a donat fonduri pentru realizarea acestuia.

La început a fost un Institut Academic pentru a oferi educație gratuită copiilor de țărani din zonă. Aici au predat profesori renumiți ai vremii, junimiști dar și profesori străini.

Mai apoi, în perioada comunistă a fost transformat în școală tehnică, pentru ca mai apoi după 1990 să-și diversifice profilul. Astăzi este un liceu cu profil tehnologic și teoretic. Având în vedere că funcționează într-o clădire veche, liceul a avut nevoie de reabilitare. În plus, autoritățile locale au dorit și modernizarea liceului.

Modernizat cu bani guvernamentali

Modernizarea liceului s-a făcut cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării prin programul PNDL 1. Lucrările de reabilitare și dotare a liceului, inclusiv utilități au costat 6.587.436 lei. Lucrările s-au făcut la standardele de cost de acum șapte ani.

„Lucrările de reabilitare, plus dotări și utilități au intrat sub incidența standardelor de cost valabile în anul 2016 , an în care s-a semnat contractul de finanțare între comuna Pomârla și Ministerul Dezvoltării în cadrul PNLD 1”, a precizat Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla.

Pe lângă reabilitarea clădirii, liceul va fi dotat cu echipament didactic performant și mobilier nou.

Planuri pentru un campus

Pe lângă modernizarea și dotarea liceului, pe viitor, autoritățile locale speră să poată realiza și un campus școlar modern. Deocamdată acest campus este la stadiul de intenție și se urmărește realizarea unui studiu de fezabilitate în acest sens.

„Sperăm să găsim o linie de finanțare pentru a încerca construirea unui campus școlar (școală de arte și meserii). Estimăm un cost de circa 10 milioane euro pentru un astfel de campus școlar. Deoarece deținem terenul necesar cât și toate condițiile necesare implementării unui astfel de proiect vom proceda la elaborarea unui studiu de fezabilitate cu indicatorii tehnici corespunzători”, a adaugă primarul din Pomârla.