Comunele hi-tech din nordul Moldovei. Cum se dezvoltă unele localități făcând economie datorită sistemelor IT FOTO

În județul Botoșani, câteva comune încep să se bazeze pe tehnologii industriale moderne pentru a dezvolta comunitățile, dar și pentru a face economie la buget. Printre altele, au iluminat stradal cu telegestiune, stații de apă și canalizare controlate prin senzori sau pompe de căldură.

Județul Botoșani are reputația tristă a unuia dintre cele mai sărace județe din România. Cu toate acestea, unele comunități urbane și rurale încep să se dezvolte în ritm accelerat. Sunt inclusiv comune unde tehnologia modernă începe să fie aplicată cu succes în comunitate.

Alimentare cu apă supravegheată hi-tech

Comuna Stăuceni se află în apropierea municipiului Botoșani, la 5 kilometri distanță. Localnicii beneficiază de apă curentă, canalizare, iluminat public și în curând și de gaz metan. Școlile sunt reabilitate, la fel și majoritatea drumurilor.

Pentru a gestiona eficient mai ales distribuția de utilități autoritățile locale au apelat la tehnologia modernă. De exemplu, iluminatul public, după ce a fost trecut pe lămpi LED-mai economice, este controlat prin telegestiune. Altfel spus, lumina se aprinde în funcție de condițiile și realitățile meteorologice, nu neapărat la o oră fixă.

„După ce am trecut pe corpuri de iluminat de tip led, am reușit în două puncte de aprindere să avem un sistem de telegestiune. Adică becurile se aprind la minut în funcție de realitățile existente în acel moment. Dacă astăzi este înnorat, de exemplu, și se aprinde la ora 21.00 iluminatul public, mâine, dacă nu sunt nori, se aprinde la 21.30, și tot așa. La 4.000 de lămpi, 20 de minute economie contează foarte mult. După ce am testat sistemul îl vom generaliza în toate punctele de aprindere”, spune Cozmin Epuraș, primarul din Stăuceni

Sistemul va fi completat, spun edilii, de un parc fotovoltaic, care să reducă semnificativ facturile la energie electrică. În aceeași comună, stațiile de tratare, pompare și epurare a apelor este, de asemenea, controlat și gestionat prin tehnologie IT.

„Putem verifica nivelul apei din bazine la orice oră din zi și din noapte, în ce stadiu de funcționare se află toate motoarele care deservesc toate cele trei stații de pompare, dar și alți parametri. La fel și la stația de epurare de pe satele Stăuceni și Siliștea, acolo avem o monitorizare la distanță efectuată cu ajutorul firmei care a construit stația”, adaugă edilul.

În plus, acele sisteme pot fi monitorizate inclusiv prin soft-uri pentru telefonul mobil, cu alerte în caz de pericol sau probleme de funcționare.

Comună „smart„ pe granița de nord a României

O altă comună care apelează la resurse Hi-tech este Ibănești, o comunitate situată chiar la granița de nord a României cu Ucraina. La fel ca și în cazul Stăuceniului, comuna nord-moldavă beneficiază de școli complet reabilitate, moderne, asfalt, apă și canalizare. Totodată, localitatea are centru after-school pentru copiii aflați în risc de abandon școlar sau cu părinți plecați în străinătate.

Recent, în comună au fost montate bănci smart, cu încărcătoare pentru telefoane și laptop-uri, dar și rețea wireless disponibilă în mod gratuit. De asemenea, au fost montate stații de autobuz smart cu programul curselor pe display modern, interactiv, cu rețea wireless, radio, dar și încărcătoare. În plus, comuna beneficiază și de încărcătoare pentru mașini electrice, mai ales că la Ibănești vor ajunge microbuze electrice pentru elevi.

Școli încălzite cu tehnologie occidentală

La Pomârla, autoritățile locale au implementat un sistem modern, văzut în vestul Europei, pentru încălzirea școlilor și grădinițelor. Este vorba despre un sistem cu pompe geotermale, care reduc cheltuielile cu utilitățile în mod substanțial.

„Folosim instalaţii pe principiul apă-apă şi sol-apă. Extragem căldura fie din sol, prin foraje de 100 de metri adâncime, acolo unde temperatura solului este constantă, fie din apele subterane, unde apa are 10-11 grade. Cu un kilowat electric obţinem 5-6 kw termici”, explică Dumitru Chelaru, primarul din Pomârla.