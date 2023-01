Botoșănean ajuns celebru în lumea modei. Are zeci de apariții în revistele faimoase din Europa

Un tânăr din Botoșani a ajuns un hairdresser și hairstylist de succes la nivel mondial urmându-și pasiunea. Cu creațiile sale are zeci de apariții în revistele fashion celebre din Anglia, Franța, Grecia și Canada.

Puțini și-ar imagina că un tânăr aparent obișnuit dintr-un județ sărac din nordul extrem al României ar putea ajunge faimos la nivel mondial în numai 10 ani.

Lucian Buium, un botoșănean de 35 de ani este, însă , exemplul perfect că orice este posibil dacă există pasiune, ambiție, talent și mai ales multă muncă.

Lucian a plecat din Botoșaniul natal acum un deceniu visând să devină un hairstylist celebru. S-a lăsat purtat de pasiune și a reușit în momentul de față să ajungă cunoscut la nivel mondial cu creațiile sale în domeniul fashion, inclusiv cu apariții pe coperțile unor reviste faimoase din domeniul modei.

Creațiile unui botoșănean în zeci de reviste fashion din toată lumea

Botoșăneanul Lucian Buium, la 35 de ani, este un nume în industria fashion, cel puțin în Europa. Este hairstylist și hairdresser în Londra, de aproximativ cinci ani. Creațiile sale în lumea modei au ajuns faimoase mai ales că au ținut coperțile mai multor reviste de specialitate din capitalele industriei fashion precum Londra sau Paris.

„Provocările sunt în fiecare zi și am făcut foarte multe lucruri frumoase, proiecte fabuloase, la care am avut succes. Deocamdată lucrez pentru cataloage și reviste din Marea Britania dar și din alte țări. Recent am avut o apariție într-o revistă fabuloasă din Londra. La ora actuală sunt apariții în cam 40 de reviste din aproape toată lumea, inclusiv din Londra și Paris”, mărturisește Lucian Buium.

Pe scurt, botoșăneanul Lucian Buium realizează, în mare parte, coafuri pentru diferite evenimente importante din lumea fashion dar pregătește modelele și pentru sesiuni foto, pentru reviste faimoase de modă. În luna februarie, tânărul botoșănean are o colaborare cu celebra artistă britanică Adele.

„În luna februarie voi avea un proiect cu renumita cântăreață Adele aici la Londra, dar mai multe detalii nu pot da”, adaugă Lucian Buium.

De la mersul cu colinda la celebritate

Povestea de succes a lui Lucian Buium începe acum 10 ani. Era pasionat de hairstyling dar nu găsise oportunitatea de a lucra într-un salon profesionist. Avea 25 de ani și se pregătea să meargă cu colindul, împreună cu un cor. Atunci, un prieten, cunoscându-i pasiunea l-a chemat la un salon unde făcea practica.

„Ne pregăteam pentru colinde. În acel cor am văzut un vechi prieten care a vrut să discutăm după. Vreo 3-4 zile am venit la salonul de coafură unde el era practicant pentru a ajunge hairdresser. În timp ce-și făcea treaba l-am întrebat cine este profesorul său sau cine predă, dacă poate să-mi lase detalii. Așa am ajuns la rândul meu să învăț această meserie, pe care eu o consider o adevărată artă. Am știut că visul meu cel mai mare va deveni realitate”, mărturisește Lucian Buium.

Mentorul lui Lucian este botoșăneanca Carmen Isac, o specialistă în coafuri avangarde, dar și comerciale. Tânărul botoșănean a progresat rapid, dovedind un talent aparte. Așa a ajuns să lucreze în București vreme de 5 ani și mai apoi a plecat la Londra. „Am decis să plec din țară în urma unui interviu susținut la Londra”, precizează Lucian Buium.

„Pasiune, muncă, răbdare și iubire”

Lucian Buium spune că secretul succesului său a fost de fapt o combinație de pasiune, muncă și talent. În plus, mărturisește că a contat foarte mult susținerea mentorului său de la Botoșani.

„Am avut susținerea părinților și am avut la salonul respectiv și un mentor îndrumător. Pentru un tânăr care vrea să avanseze în carieră suportul unui profesionist contează foarte mult. Contează și talentul practicantului. Pentru mine a fi hair-stylist înseamnă pasiune, muncă, răbdare și iubire”, mărturisește botoșăneanul.