Momentul în care Adele a dispărut de pe scenă la finalul unui concert mult așteptat în Vegas VIDEO

Lacrimi, scuze, fani care țipau, multe emoții și peste 30 de minute de glume au subliniat mult-așteptatul spectacol al „Weekends With Adele" la The Colosseum at Caesars Palace, din Vegas. Concertul a fost unul spectaculos, iar artista le-a făcut fanilor o surpriză.

Adele le-a cerut scuze fanilor că a anulat concertul la începutul anului 2022, deoarece nu era pregătită. Totuși, niciun spectator nu părea să fie interesat de ce s-a întâmplat atunci, ci doar de performanța și spectacolul din acea seară. Surpriza concertului a venit în momentul în care Adele a dispărut de pe scenă într-o ploaie de confetti. Fanii au fost uimiți și încântați de sfârșitul spectacolului mult așteptat, iar finalul i-a lăsat muți de uimire.

În timp ce pe ecrane erau afișate imagini cu inimi cu mesaje inspiraționale, la finalul piesei „Love Is a Game", Adele a dispărut subit de pe scenă, fanii asemănând-o cu un Houdini modern.

„Vă mulțumesc foarte mult că v-ați întors la mine. Arătați uimitor și totul este exact cum mi-am imaginat. Pur și simplu perfect. Vă mulțumesc.”, a mărturisit artista fanilor.

Spectacolul a uimit cu mai multe efecte scenice. În timp ce Adele a cântat „Set Fire to the Rain", scena părea să se umple de picături în cascadă, chiar dacă pianul și scena s-au aprins parțial în flăcări, iar în timpul piesei „Hold On",spectatorii s-au simțit ca la un festival al lampioanelor, în timp ce sfere luminoase programate dansau deasupra publicului.

La ultimul cântec, pianul a levitat temporar și a părut să se rupă în bucăți, în timp ce mai multe confetti au căzut pe scenă, reducând la minimum vizibilitatea acesteia.