Melinda, adolescenta din Sighetu Marmației, refuză să se întoarcă acasă. „Are nevoie să-şi respună povestea”

Melinda, adolescenta din Sighetu Marmației găsită la șase zile după ce a dispărut, refuză în continuare să se întoarcă acasă. Psihologii DGASPC o consiliază şi încearcă să stabilească motivele care stau la baza hotărârii fetei. Psihiatrii consideră că are nevoie de asistență și ajutor.

Jurnalul secret al fetei, care este acum în mânile poliţiei, arată că adolescenta de 13 ani trăia o dramă început cu multă înainte să dispară de acasă, potrivit surselor Observator.

Certurile dese cu familia, diversele frământările, întâlniri cu diverse persoane, unde se şi droga, se numără printre problemele fetei.

Înainte de a ajunge în casa suspectului cunoscut numele „mănuşa albă", fata ar fi încercat să-şi ia viaţa de trei ori.

Nu vrea să ajungă acasă

La trei zile de când a fost găsită, Melinda este încă în grija asistenţilor sociali și refuză să se întoarcă în familie.

Psihologii DGASPC Maramureș o consiliază şi încearcă să afle motivele reale pentru care fata refuză să se întoarcă acasă.

„I s-a făcut o evaluare psihologică şi acum urmează să cerem o expertiză psihiatrică”, spune Silviu Ungur, director DGASPC Maramureș, care crede că la mijloc ar fi tocmai neînţelegerile familiale.

„Fata asta are nevoie de ajutor, fata asta are nevoie de asistenţă, fata asta are nevoie să-şi respună povestea şi apropo fata asta are nevoie de justiţie şi de dreptate”, a declarat Gabi Diaconu, psihiatru, potrivit Observator.

Părinții copilei vor fi și ei supuși unei expertize psihologice, urmând să explice ce probleme sunt în familie de ce nu au vorbit despre drama fetei.

Amintim că Sara Melinda a fost găsită după șase zile de la dispariție, dar decizia ei de a nu se întoarce acasă a pus autoritățile în dificultate. În timpul reconstituirii evenimentelor, s-au aflat detalii cutremurătoare.

„Nu am violat-o domn'e!”

Se pare că Sara îl cunoștea individul de 34 de ani în casa căruia a fost găsită, cunoscut sub porecla „Mănușa albă”, și primea frecvent droguri de la el.

Individul ar fi șantajat-o cu poze indecente, amenințând că le va trimite mamei ei, care este profesoară.

Sara a fugit de acasă, ajungând în parcul Grădina Morii din Sighet, cu gândul de a-și pune capăt zilelor. A fost salvată de la înec de bărbat, dar acest lucru a fost urmat de abuzuri.

În discuția cu polițistul, agresorul a neagat acuzațiile de viol, susținând că fata voia să fie cu el.

„Nu am violat-o domn'e, ea voia să fim împreună”, a declarat bărbatul, în fața anchetatorilor.

Bărbatul a mai susținut că nu știa că fata fusese dată dispărută.