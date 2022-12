Doi bebeluși de opt luni, morți în decurs de câteva zile la Spitalul din Baia Mare

Cei doi bebeluși care au murit la o distanță de doar câteva zile prezentau, ambii, simptome ale unei viroze. Amândoi au primit inițial tratament acasă, însă pentru că starea lor nu s-a ameliorat, au fost aduși din nou la UPU. Ulterior, micuții au murit din cauza complicațiilor.

A fost vorba despre un băiețel și o fetiță. În cazul fetiței, fiind primul copil a familiei, tragedia a fost cu atât mai mare. Mama fetiței spune că s-a prezentat la UPU pediatrie a Spitalului Județean din Baia Mare, unde a așteptat trei ore ca să fie primită în cabinetul medicului. Apoi a fost trimisă acasă, cu o rețetă pentru tratament.

Numai că starea micuței nu s-a ameliorat, astfel că a doua zi dimineață s-a prezentat la medicul de familie, unde a primit un alt antibiotic, mai puternic. Din păcate, însă, marți dimineață, fetița a fost găsită moartă de către mama ei.

„Azi, 13 decembrie, la ora 6.50, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către un echipaj S.M.U.R.D. cu privire la faptul că o minoră a decedat la domiciliu din Mireșu Mare. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul S.M.U.R.D., a fost declarat decesul minorei de 8 luni”, a transmis IPJ Maramureș.

Fetița a decedat până dimineață

„Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. În funcție de rezultatul autopsiei, polițiștii continuă cercetările în acest caz” a mai declarat subinspector Ionel Cozma, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș.

Mai grav este faptul că mama micuței se plânge acum că a fost chiar certată la spital i s-a spus că nu a fost un caz de urgență.

„O început să îmi spună că eu trebuia să știu să îi scad febra acasă și trebuia să fiu instruită din maternitate. Așa mi s-a spus la UPU. Am ajuns apoi acasă cu fetița și i-am dat tratament. Duminică nu am avut să merg cu ea, după ce mi s-a spus că nu e caz de urgență. Luni dimineața am mers cu ea la medicul de familie pentru că am văzut că nu respiră bine. Mi-a schimbat tratamentul. Luni noaptea am stat de pază lângă fetiță cu schimbul. Eu și soțul meu. Spre dimineață am adormit. Atâta de supărat sunt că am adormit. După ora 6.00 am găsit-o. Era decedată” a declarat mama micuței Anais, conform vasiledale.ro.

Al doilea caz, aproape la indigo

Un alt caz asemănător a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână, la același spital. Un bebeluș tot de 8 luni a murit la aproximativ trei ore după ce a fost internat în spital.

Și acest micuț se pare că ar fi ajuns la UPU Pediatrie și a fost trimis acasă, cu o rețetă pentru tratament. Însă cum starea lui nu s-a ameliorat mulțumitor, la revenirea la spital, micuțul a fost imediat internat, dar, din păcate a murit. În acest caz se așteaptă încă rezultatele de la Serviciul de Medicină Legală Maramureș, arată aceeași sursă.

Conducerea spitalului nu poate încă să ofere prea multe informații în cazul ceor doi bebeluși morți, având în vedere că se derulează o anchetă.

„Nu vă pot spune foarte multe detalii despre cei doi copilași decedați întrucât avem o anchetă în desfășurare. Nu avem cauzele exacte ale decesului și nu putem da informații substanțiale vizavi de evoluția acestor copilași. Probabilitatea ca o afecțiune virală să fi dus la decesul cel puțin a unuia dintre copilași este foarte mare pentru că în această perioadă circulă foarte multe tulpini de viruși, în afară de virusul gripal, de Sars-Cov2 și alte tipuri de viruși, în care evoluția poate să fie aparent bună, dar terenul pe care se grefează poate să aibă anumite probleme și atunci evoluția este de foarte multe ori imprevizibilă”, a arătat Vasile Pop, directorul medical al unității spitalicești.