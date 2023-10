Un istoric din România a fost desemnat consilier pe probleme geo-politice și securitate la ONU

Prezent în aceste zile la Roma, Italia, istoricul arădean Antoniu Martin a fost desemnat consilier pe probleme geo-politice și securitate al unei prestigioase instituții ONU. Are o experiență de peste 20 de ani în domeniu.

A primit această funcție în cadrul Consiliului Internațional pentru Diplomație și Justiție (International Council for Diplomacy and Justice), organizație internațională cu caracter diplomatic aflată sub egida Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Consiliul Internațional pentru Diplomație și Justiție, care reunește personalități reprezentative din numeroase țări, promovează la nivel global diplomația, justiția, securitatea și pacea, în baza principiului respectării drepturilor omului și a libertății tuturor națiunilor, implicându-se în facilitarea schimburilor culturale și economice în spiritul cooperării internaționale.

„Această desemnare într-o prestigioasă organizație internațională cu sediul la Roma mă onorează și totodată mă obligă să continui demersurile întreprinse în sensul dinamizării și diversificării colaborărilor internaționale pe multiple planuri. Este important ca principiile care stau la baza funcționării acesteia, de fapt principiile Cartei ONU, să guverneze relațiile dintre state, iar diplomația să primeze în fața oricărui conflict”, a declarat dr. Antoniu Martin.

Proiecte culturale în Italia

Antoniu Martin este profesor de istorie de peste 20 de ani. Din anul 2011 a desfășurat diverse proiecte culturale în Italia și în alte țări, promovând aspecte relevante ale culturii române. De asemenea, a realizat în 2018 o importantă promovare a Anului Centenar în media italiană.

La începutul acestui an arădeanul a întreprins un important demers jurnalistic în Italia pentru promovarea Republicii Moldova. Articolele au vizat în special prezentarea situației Republicii Moldova în contextul generat de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Am considerat oportun să contribui la familiarizarea cetățenilor italieni cu realitățile dar și cu provocările care stau în fața acestei țări, mai ales în contextul generat de războiul din Ucraina. De aceea, am publicat articole în special cu tematică geopolitică, în care am ținut să evidențiez aspecte cu adevărat relevante din această perspectivă”, a precizat pe atunci Antoniu Martin.