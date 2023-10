Sudorița Maria, despre meseria care a captivat-o 42 ani: „Electrodul m-a acaparat de prima dată. Am rămas să lucrez în țară“

O femeie din Arad a lucrat timp de 42 de ani ca sudor și deși este la pensie, mereu participă la ziua care le este dedicată sudorilor. Cele mai mari emoții, Maria Nechifor le-a avut când a luat pentru prima dată un electrod în mână.

Maria Nechifor spune că pe vremea în care lucra ca sudor erau mai multe femei care făceau acest lucru, dar cu timpul numărul lor a început să scadă. Deși mulți care au această meserie părăsesc țara, deoarece este una foarte căutată peste hotare, spune că femeile nu sunt bine văzute acolo.

„Am lucrat la Vagoane timp de 42 de ani. Nu m-am gândit să plec din țară, deoarece femeile nu sunt bine văzute în străinătate în această meserie. La această meserie trebuie să fii întotdeauna atent și să îți placă ceea ce faci. Cele mai mari emoții au fost prima dată când am luat electrodul în mână. M-a acaparat de prima dată. A fost o dragoste la prima vedere. Recomand aceată meserie și femeilor. Să aibă curaj în primul rând că nu este foarte greu dacă îți place”, mărturisește Maria Nechifor.

Aceasta a participat, sâmbătă, 14 octombrie 2023, la o nouă ediţie a Zilei Sudorului, care a fost sărbătorită, de Asociaţia Profesională a Sudorilor din România, condusă de Marin Crişan, cel care în urmă cu ani şi ani a pus Aradul pe harta sudurii românești.

„Am avut un eveniment foarte important și anume Ziua Sudorului. Este o tradiție. Aradul este un oraș cu industrie, este nevoie de mână de lucru calificată. Sudorii sunt la mare căutare atât în județ, cât și în țară și în toată Europa. O meserie bine plătită. Noi am făcut dovada ca asociație profesională că suntem utili comunității, am construit o școală și funcționează de 10 ani. Școala are o colaborare cu Universitatea Aurel Vlaicu. Sudorii care au Bac-ul și sunt foarte buni merg la universitate și ies ingineri de o calitate deosebită. Suntem utili când se defectează ceva. Ultimele intervenții au fost la Cantina de Ajutor Social, la teatru, la penitenciar. Avem cursanți din toate colțurile țării”, declară Marin Crişan.

Sudori cu experință, dar și ucenici

Astfel, sudori cu experienţă, dar şi tineri ucenici şi-au dat întâlnire în cadrul unui eveniment organizat într-un cadru prietenesc.

Conf. univ. dr. Dan Glăvan, decanul Facultăţii de Inginerie din cadrul UAV, confirmă că relaţia universităţii de stat arădene cu asociaţia condusă de Marin Crişan a fost întotdeauna foarte bună.

„Noi am vrut şi vrem să facem din sudură o îmbinare nedemontabilă. Pe acest pricipiu am pus bazele Asociaţiei Profesionale a Sudorilor din România. Vrem să coagulăm în jurul nostru tot ceea ce înseamnă sudură, nu numai în Arad, ci şi în împrejurimi”, afirmă maistrul Gabi Chiţescu.

Eduard Crişan, vicepreşedintele Asociaţiei Profesionale a Sudorilor din România, doctorand şi profesor la Şcoala Arădeană de Sudură, pune accent pe atragerea tinerilor: „Mulţumesc că aţi venit să sărbătorim meseria asta frumoasă. Mă bucur să văd tot mai mulţi tineri care se implică în comunitatea sudorilor şi că reuşim în fiecare an să adunăm tot mai mulţi membri în breasla noastră. Asociaţia noastră este o asociaţie tânără, are abia doi ani. Vrem în continuare să atragem cât mai mulţi tineri, specialişti, ingineri, dar şi instituţii şi să construim ceva împreună”.

La sfârșit s-au dat diplome și premii, inclusiv celui care s-a ocupat ca tocana servită să fie una delicioasă și anume bucătarul Marcello Ionescu de la Asociația Gătim Împreună pentru o Lume mai Bună.