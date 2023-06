Cum a ajuns o româncă să practice o meserie considerată „doar pentru bărbați”. „Sunt sigură că voi excela” FOTO

La cei 36 de ani pe care i-a împlinit duminica, 11 iunie 2023, Oana Gyura s-a trezit și cu o calificare nouă. Anume cea de sudor, o meserie specifică pentru bărbați.

Oana Gyure lucrează la o fabrică din Arad, iar într-o zi șefa ei văzând că poate mai mult i-a propus să facă un curs de sudură pentru a avea alt post. Așa a ajuns ca din luna martie, alături de bărbați, să intre în tainele meseriei urmând un curs.

Atunci, însă nu s-a gândit că îi va fi greu cu gestionarea timpului, după și-a dat seama că nu e chiar ușor că nu mai apucă să ajungă acasă să stea cu copiii minori (14 și 7 ani). Așa că după programul din fabrică când mergea la cursul de sudură își lua copiii cu ea, așa îi știa în siguranță.

„Ioan Marin Crișan, patronul Școlii de Sudură a înțeles situația și chiar a amenajat un teren de fotbal și unul de baschet unde cei doi copii să se joace. Și greva școlară mi-a dat un pic planurile peste cap, dar am reușit să finalizez cursul. Lucrez la o fabrică care se ocupă cu produse de iluminat, iar directoarea Adeline mi-a propus să urmez cursul acesta, un pic m-a surprins, dar încrederea ei în mine m-a făcut să încerc. Nu am știut despre ce este vorba, nu am pus în viața mea mâna pe un aparat de sudură. Voi rămăne în continuare la fabrică și continua la locul de muncă ca sudor. Este o meserie grea, pentru bărbați, dar eu am demonstrat că poate să o facă și o femeie. Sunt sigură că voi excela”, spune Oana.

Soțul femeii este șofer pe TIR și este și el mult plecat de acasă. Iar faptul că soția lui a îmbrățișat o meserie pe care o fac bărbații spune că îl face mândru.

Astfel, Oana face parte din cea de-a 23-a serie de elevi ai Şcolii de Sudură Crişan din Arad.

„Este ziua în care trebuie să ne despărțim (n.r. sâmbătă 10 iunie 2023) au trecut trei luni foarte repede. Vreau să spun că apreciez modul în care au muncit, seriozitatea. Au făcut o alegere foarte bună că au investit în ei. În ziua de astăzi meseria de sudor este una la mare căutare, nu numai la noi în țară, peste tot și este una foarte bine plătită. Mi-a plăcut setea lor de a învăța, au fost deosebiți, fiecare serie este aparte”, a declarat Ioan Marin Crișan, directorul Școlii de Sudură din Arad.

Reprezintă viitorul

Maistru instructor din partea Astra Vagoane Călători, Andrei Panțiru, spune că de când este că Oana este singura femeie care a urmat aceste cursuri.

Iar maistrul Gabriel Chițescu este de părere că ei vor fi viitorul în România și că totul este peste așteptări: „avem tineri destul de determinați, de bine pregătiți, parcă se schimbă un pic mentalitatea în generația care vine. Mă bucur că pot fi mentorul lor pentru o perioadă scurtă cel puțin”.

Eduard Crişan vicepreşedintele Asociaţiei Profesionale a Sudorilor din România a confirmat și el faptul că foarte mulți tineri sunt interesați de acest curs și că până acum sunt 400 de absolvenți bărbați, iar acum și o doamnă.

Următorul curs de sudură se va organiza în luna septembrie. Deja sunt cinci persoane înscrise. De fiecare dată se înscriu persoane din toate colțurile țării.