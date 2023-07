Ochii sunt vedeta acestui an. Cum își tratează clientele Marina Ciobanu, regina machiajului FOTO

S-a născut în Republica Moldova, însă a reușit să deschidă un salon de make-up la Arad care îi poartă numele. Marina Ciobanu este un spirit liber, un suflet deschis spre frumos, spre culoare, magie și strălucire.

Tânăra abordează mai multe tipuri de machiaj.

„M-am născut în Republica Moldova, însă pașii mei s-au îndreptat către România, Arad. Aici am construit un univers frumos, colorat, în care am pus bucatele din tot ceea ce însemn eu, reușind să deschid un salon de make up, care îmi poartă numele. Fiecare clientă este unică pentru mine. O întâmpin cu bucurie și o transform, în funcție de trăsături, de evenimentul la care merge, în regina serii”, mărturisește Marina Ciobanu.

Aceasta abordează mai multe tipuri de machiaj, dintre care și cele mei cerute de cliente sunt:

- make-up de mireasa

- make-up de seara, eyeliner

- make-up club, dramatic, fantasy

- make-up ședința foto

„De asemenea abordăm mereu tendințele actuale, iar anul 2023 a venit cu multă îndrăzneală, culoare și imaginație, ochii fiind vedeta. Urmez tendințele, mă perfecționez încontinuu făcând zeci de cursuri și masterclass-uri urmărind marii make up artiști ai lumii, dar în același timp, mi-am creat o tehnică proprie, o semnătura în machiaj. Astfel, am ajuns să predau cursuri fetelor care își doresc să înceapă o carieră în make-up, cât și celor care vor să se perfecționeze”, adaugă tânăra.

Cea mai valoroasă promovare este aceea făcută de clientele ei care o recomandă din toată inima, cât și premiile obținute de-a lungul celor 13 ani de carieră, dintre care cele mai importante sunt: Campionatul Mondial de Make-up, unde a participat cu trei machiaje: mireasă, color, fantasy și a câștigat locul I la toate trei, astfel ocupând locuri de triplu campion la secțiunea debut instructor Makeup.

„Fiecare femeie care se respectă și are grijă de imaginea ei alege să colaboreze cu cei mai buni profesioniști, designeri sau make-up artisti, reușind astfel să abordeze un look perfect. Există o strânsă colaborare între mine ca make-up artist, designer și hair stylist, realizând împreună perfecțiunea. Satisfacția muncii bine făcute vine din chipul fericit al clientelor și din îmbrățișările lor sincere, cele mai multe dintre ele devenindu-mi apropiate, chiar prietene. Port cu mândrie titulatura dată de clientele mele «Marina Ciobanu, the Queen of the make-up»”, mărturisește Marina.