Trenduri de nuntă 2023: petreceri în natură, rochii scurte îndrăznețe și cornere instagramabile FOTO

Specialiști în fashion, machiaj și organizare de evenimente anunță ce se „poartă“ anul acesta în materie de nunți.

Master floristul Nicu Bocancea, designerul Andreea Mărcuță, hair-stylist-ul Adrian Perjovschi și wedding planner-ul Ivona Nenu au anunțat trendurile în materie de nunți pentru sezonul acesta.

„Trendurile mondiale în decoruri și spații de evenimente conduc oamenii aproape de natură, indiferent de anotimp, spre decoruri cu inspirații fresh, romantice, solare, cu elemente din natură, fie că e iarnă sau vară. Orangeriile sau locațiile de tip seră, inundate de lumina naturală sunt printre cele mai căutate spații pentru nunți, pentru că sut versatile și arată spectaculos cu orice fel de mese, scene, aranjamente florale sau decoruri, în funcție de tema aleasă“, declară Nicu Bocancea, master florist internațional.

Rochia de mireasă este elementul-vedetă al unei nunți, iar 2023 vine cu multă personalitate și originalitate.

„Se poartă rochiile îndrăznețe, cu transperențe, decupaje sau decolteuri adânci, corsetele structurate, transparente cu aplicații spectaculoase din pene, cristale, franjuri. Rochiile mini sunt preferate de miresele 2023 atât ca primă rochie, cât și ca a doua rochie a serii, cea dedicată dansului și momentelor de divertisment. Fundele și florile 3D sunt printre cele mai in trend accesorii pentru rochiile de mireasă, iar albul tradițional este tot mai frecvent înlocuit de alte culori, pentru un impact vizual puternic“, declară designerul Andreea Mărcuță.

Coafurile mireselor 2023 țin cont de trendurile în hair-styling, dar și de componenta „timeless“ pe care trebuie ele să o aducă look-ului.

„Este un plus de chic anul acesta în coafurile de mireasă, adus bineînțeles din accesorii, formă, dar și din adaptarea la forma feței, la tipul de păr, la rochie și la aspectul total al mireselor. Putem crea din coafuri un look elegant, clasic, modern, boemian, relaxat, casual, de basm, pentru plajă sau de povești cu zâne. Voalul este un alt element important de accesorizare a coafurii, cu un puternic impact în look-ul mireselor. El poate fi de diferite lungimi și dimensiuni, ne putem juca foarte mult cu volumele sau îl putem înlocui cu voalete sau cu diverse accente de voal. Pentru miresele care aleg să nu poarte voal, avem alternativă în simplitate, în inserarea de flori naturale în coafuri sau chiar în alegerea unei pălării pentru un look mai avangardist“, anunță hair-stylistul Adrian Perjovschi.

Trenduri de nuntă 2023: flori suspendate

„Construcțiile florale suspendate sunt printre cele mai spectaculoase decoruri de nuntă ale anului 2023, pentru că ele completează aspectul oricărei săli, învăluie în natură, parfum și frumos contextul și aduc originalitate și personalitate evenimentului. Cromatica-vedetă a anului este în continuare albul sau inserția de alb, iar florile preferate sunt de cele mai multe ori cele de sezon sau cele preferate de mireasă“, completează Nicu Bocancea.

Momentele inedite, care ies din tipare, cornerele instagramabile, detaliile care fac diferenta sunt subiectele principale in discutia mirilor cu un wedding planner: „Inspiratia mireselor vine si in 2023 din Pinterest, Tik Tok, Instagram. Mirii se gândesc în 2023 și la conținut pentru social media, reels, stories, unele obținute cu filmarea circulară 360 de grade și aleg să proiecteze la eveniment fotografiile editate în aceeași zi“, explică Ivona Nenu, wedding planner.