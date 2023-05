Hairstylist-ul de la Chefi la cuțite. Prin mâinile lui Cătălin Brie au trecut vedete: de la Stana Izbașa, la DJ Harra FOTO VIDEO

Hairstylistul Cătălin Brie, în vârstă de 25 de ani, din Arad, a fost o apariție neobișnuită în concursul „Chefi la cuțite“ dovedind că are mâini pricepute. A început prin a coafa păpușile surorilor lui, acum coafează vedete.

Cu toate că meseria lui nu are are nici o legătutră cu gătitul, Cătălin și-a făcut curajul de a participa la una dintre cele mai iubite emisiuni „Chef la cuțite”.

Cătălin este student la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, specializarea Asistență Socială și este formator de Hair Artist.

„Iubesc ceea ce fac și cred în puterile pe care Dumnezeu mi le-a dat. De când eram mic, îmi plăcea să coafez păpușile surorilor mele. De-a lungul timpului m-am maturizat și am realizat că aceasta e calea pe care vreau să o urmez, meseria de hairstylist. La vârsta de 16 ani, am luat hotărârea de a mă înscrie la primul curs de coafor-hairstylist, pentru a-mi întări convingerea că această meserie este alegerea potrivită. Pentru a putea termina acest curs am fost nevoit ca în paralel să-mi găsesc un job pentru a-l putea plăti. Am ales să lucrez ca ospătar, chiar dacă a fost o perioadă foarte grea, eu fiind și elev, dar gândul că voi ajunge hairstylist mi-a dat putere și am mers mai departe”, a declarat Cătălin.

Încurajările familiei și ale prietenilor l-au făcut să aibă încredere în el și astfel a început să mergă acasă la clienți, ca mai apoi să își găsescă un loc de muncă într-un salon de înfrumusețare.

„Mereu mi-am dorit ca munca mea să fie apreciată, să aduc un zâmbet pe fețele clienților și altfel, mulțumirea și aprecierea lor să fie motivul pentru care merg cu drag la muncă zi de zi. Pentru a avansa, am luat hotărârea de a mă implica în diferite proiecte de coafuri. «În această meserie mereu avem de învățat», sunt cuvintele unor persoane care mereu m-au sprijinit și încurajat. Aceste vorbe m-au făcut să meditez la ceea ce îmi doream să perfecționez. Prin urmare am participat la foarte multe seminarii și cursuri de perfecționare cum ar fi în Italia, Rusia, Spania, România, care m-au ajutat enorm în a-mi pune în practică foarte multe proiecte și a da încredere clienților de a apela la serviciile pe care le ofer”, mai declară tânărul arădean.

Peste 65 de cursuri de perfecționare

În momentul de față are peste 65 de cursuri de perfecționare, iar aceste cursuri i-au dat oportunitatea de a deveni trainer în România pe partea de coafuri alături de buna lui prietenă și colegă Veronica Nistor, cu care face un turneu în toată țara, an de an în marile orașe ale României. Cătălin mai mărturisește că este foarte bucuros când predă și oferă colegilor din domeniu informații care mai târziu le aduc un plus de valoare.

A participat la „Chef la cuțite”

După 9 ani de activitat și-am făcut curajul de a participa la emisiunea „Chef la cuțite”.

„Am ales acest drum pentru a ieși din zona de confort și pentru a mă face remarcat în toată țara. Experiența de la emisiune mi-a adus un plus de valoare și o încredere mai mare în mine. După această experiență sunt convins că voi avea mult mai multe oportunități în dezvoltare și le voi accepta cu drag. Vreau să mulțumesc celor care au încredere în mine, care m-au încurajat și care au crezut în talentul meu, de asemenea doresc să mulțumesc familiei mele care mereu este alături de mine și mă sprijină”, adaugă Cătălin Brie.

La serviciile lui au apelat mai mulți artiști, cum ar fi: Stana Izbașa, Simona Costin, Adina Popovici, Carmen de la Sălciua, Andrada Cerna, Ioana Luguzan, Monica Groza, DJ Harra, Roberta Selagea, Stana Stepanescu, Ancuța Pop, Sonia Rațiu, Iuliana Tătar, Paula Pașca, Claudia Ionaș, Mona Lisa Șufan și Diana Selagea.