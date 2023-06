Ce coafuri se poartă în 2023. Câteva secrete dezvăluite de hairstylistul unor cunoscute vedete FOTO

Sezonul evenimentelor vine cu stres pentru doamne și domnișoare, mai ales dacă nu știu ce tip de coafuri să își facă. Despre tendințele din această vară ne vorbește hairstylistul arădean Cătălin Brie.

Acesta ne-a dezvăluit că se poartă coafuri texturate, messy, rapide și voluminoase. Hairstylistul Cătălin Brie, în vârstă de 25 de ani, din Arad, este cunoscut la nivel național, la serviciile lui apelând mai multe vedete.

Trendul coafurilor în anul 2023

„Anul acesta este bogat în creativitate, pentru că se poartă diferite tehnici de coafuri cum ar fi: voluminoase, finisate, texturate, efectul “PINTEREST”, comerciale și elegante. Finețea, liniile ușor texturate care imită naturalețea sunt îmbinate în diferite coafuri care pot realiza efectul «lejer». Dacă forma, liniile, finisajul și eleganța coafurii sunt corect alese clientei, deja te poți numi un profesionist, pe lângă toate acestea ai nevoie de produse de styling potrivite, folosite corect și adecvate stilului de coafat”, mărturisește hairstylistul arădean Cătălin Brie.

Hairstylistul mai spune că atunci când dorim să alegem coafura potrivită trebuie să ținem cont de următoarele aspecte: evenimentul la care participăm; machiajul pe care îl alegem și ținuta potrivită și pe placul noastru.

„În funcție de eveniment putem alege coafura ideală, de exemplu: dacă participăm la o nuntă/botez sau un eveniment fastuos putem alege cocuri elegante finisate, texturate sau chiar cu efect lejer. Dacă vorbim de evenimentele de afaceri sau cocktail, putem alege coafurile minimaliste, rapide sau chiar aranjatul voluminos”, adaugă Cătălin Brie.

Cine este Cătălin Brie

Tânărul arădean este student la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, specializarea Asistență Socială și este formator de Hair Artist.

În momentul de față are peste 65 de cursuri de perfecționare, iar aceste cursuri i-au dat oportunitatea de a deveni trainer în România pe partea de coafuri alături de buna lui prietenă și colegă Veronica Nistor, cu care face un turneu în toată țara, an de an în marile orașe ale României. Cătălin mai mărturisește că este foarte bucuros când predă și oferă colegilor din domeniu informații care mai târziu le aduc un plus de valoare.

La serviciile lui au apelat mai mulți artiști, cum ar fi: Stana Izbașa, Simona Costin, Adina Popovici, Carmen de la Sălciua, Andrada Cerna, Ioana Luguzan, Monica Groza, DJ Harra, Roberta Selagea, Stana Stepanescu, Ancuța Pop, Sonia Rațiu, Iuliana Tătar, Paula Pașca, Claudia Ionaș, Mona Lisa Șufan și Diana Selagea.